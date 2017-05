Carlos Baca Mancheno es posesionado como fiscal general en la Asamblea; la oposición le pide la lista de Odebrecht

Las legisladoras de oposición Cristina Reyes (PSC) y Magali Orellana (Pachakutik) recibieron en la Asamblea Nacional al nuevo fiscal General, Carlos Baca Mancheno, con carteles en sus manos.

Este jueves, 11 de mayo del 2017, se realizó el acto de posesión de la nueva autoridad de control. Mientras la sesión formal se efectuaba, ambas legisladoras caminaron a lo ancho de la sala plenaria del Legislativo.



En los carteles se leía: "Exigimos lista de Odebretch. No más impunidad, no más sobornos. Queremos fiscal independiente no un fiscal correísta". Esto en referencia a los casos de corrupción que se investigan en el país.

La designación de Baca Mancheno fue cuestionada por su cercanía con el actual gobierno. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la firma brasileña habría entregado USD 33,5 millones a funcionarios de Ecuador, desde el 2007, para beneficiarse de contratos por obras.



Los carteles de las legisladoras de oposición fueron escritos en portugués. Poco después, durante la posesión, la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira se solidarizó con Baca Mancheno y su familia por este hecho.



El nuevo fiscal asistió al legislativo con su esposa, dos hijos y su madre. Además estuvo presente su hermano Patricio, quien actualmente es el presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). En su juramento, Carlos Baca se comprometió a trabajar por todas las personas que han vivido violaciones a sus derechos humanos y a combatir la corrupción.



Durante la sesión, Reyes y Orellana intentaron acercarse con su cartel al lugar donde ubicaron al nuevo fiscal y su familia. Pero integrantes de la escolta legislativa lo evitaron. Quienes sí pudieron llegar al sitio fueron los legisladores oficialistas, para felicitar a la nueva autoridad.



Reyes dijo que esta manifestación es una respuesta a la "fiesta" que armó la Asamblea para posesionar a Baca. Para ella, el concurso que se hizo de selección dio pie a cuestionamientos. Además, dijo que no entiende por qué el oficialismo se ofendió por el cartel si solo se pidió independencia.



Baca Mancheno fue consejero del presidente Rafael Correa hasta que renunció para postularse. Luego de su posesión, Baca dijo que el lunes próximo dará su primera declaración como nuevo fiscal. No se pronunció sobre el cartel de la oposición.



De forma previa, la Asamblea aceptó la renuncia del exfiscal Galo Chiriboga, basándose en el artículo 290 de la Constitución. Legisladores oficialistas como Mauro Andino y Gastón Gagliardo dijeron que el abogado quedó debiendo en sus funciones al frente de la Fiscalía.