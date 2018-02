Fiscal Baca dice que el audio de Serrano y Pólit estaba en una red social

El fiscal Carlos Baca dijo que la grabación de la charla entre el excontralor Carlos Pólit y el presidente de la Asamblea, José Serrano, fue hallada en redes sociales y que el contenido ha sido confirmado.



“El audio está subido en una red social y yo recibí un parte policial en el cual se me comunicaba de la existencia del audio”, sostuvo Baca, la mañana de este martes 27 de febrero del 2018, en una rueda de prensa.



“El contenido del audio se acaba de confirmar porque de la noche a la mañana ya aparecieron unos originales, ya aparecieron los papeles. La autenticidad del audio quedó perfectamente demostrada cuando yo convoco a la rueda de prensa, a las 09:00 (del lunes 26 de febrero), yo estaba siendo perseguido por la señora (fiscal) subrogante (Thania Moreno), estaba siendo perseguido por un delito. Resulta que doy la rueda de prensa y a las 09:45, veinte minutos después de la rueda de prensa, ya me abre una segunda indagación fiscal”.



“Esto no se trata de un asunto personal entre Carlos Baca y otras personas”, señaló Baca. “Quiero que se entienda lo que se hizo evidente el día de ayer. Ayer se hizo evidente un audio entre el Presidente de la Asamblea y el excontralor en el que hablan de ‘bajarse al fiscal’. Y en el que hablan de la ‘amiga’, ‘el chiquito’ de darme las coordenadas”.



“Este es un tema institucional”, continuó el Fiscal. “¿Saben lo que hacen los fiscales? Los fiscales investigan para llevar a la justicia a las personas que han cometido delitos. Yo he dejado en evidencia al país de que existe este audio en donde el Presidente de la Asamblea le dice al prófugo de la justicia, excontralor General ‘hay que bajarse a Baca’ porque es un peligro”.



Baca señaló que él no ha pactado con nadie sobre la entrega del archivo digital, e indicó que quien debiera dar explicaciones sobre sus acuerdos es Serrano.



“Pregúntenle, pídanle una reacción al Presidente de la Asamblea, pero no le permitan 'cantinflear' y no le permitan titubear, que diga de frente, con la cara, cuál es el acuerdo que tuvo con el señor Pólit”.



“Y si yo era un peligro, porqué no me llamó a un juicio político. Por qué no me dijeron en la Asamblea que yo debía salir del cargo por la vía del juicio político”, dijo Baca.



“Como ciudadano también tengo la misma sensación que deben tener todos ustedes, una sensación de hastío, de repugnancia, de ver como esta vieja forma de actuar, estas componendas de los pactos se producen”, señaló el Fiscal.



“Pero conmigo se equivocaron, yo no pacto con nadie. Que respondan los otros sobre los pactos que hayan hecho. Que responsan los otros cómo aparecieron de la noche a la mañana los papeles en el escritorio de la Asamblea Nacional”.