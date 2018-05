Gral. Carlos Alulema: ‘La incautación de coca bajó en San Lorenzo’

LEA TAMBIÉN

Entrevista al Gral. Carlos Alulema, director Nacional Antinarcóticos. El miembro de la Policía habla sobre la frontera norte.

¿Cómo han avanzado las operaciones antidrogas en las provincias fronterizas, como Esmeraldas?



Mantenemos una planificación desde inicio de año, para la identificación y neutralización de organizaciones que se dedican al tráfico de drogas. Son las mismas organizaciones criminales las que están operando desde el lado colombiano, mientras que en el Ecuador son los nexos y las personas que apoyan la cadena logística especialmente para el transporte, acopio y envío de las sustancias a otros países y para el consumo interno.



¿Cómo está la situación de San Lorenzo y Eloy Alfaro, que siguen en estado de excepción?



La planificación está orientada a frenar el paso de la droga desde Colombia a Ecuador. Con la intervención de un mayor contingente militar y policial en la zona necesariamente la planificación se reorienta; la planificación no es rígida. Nosotros adaptamos la planificación existente y en ese sentido continuamos con la investigación.



¿Qué organizaciones están este momento en la frontera (Esmeraldas)?



Las organizaciones criminales no obedecen a una estructura con una nomenclatura. Ellos se adaptan según lo requieran las circunstancias. Aquí no hay organizaciones como en México, que tienen un nombre. El narcotráfico no es solo pasar un kilo de droga, el narcotráfico es conseguir insumos, plantar hojas de coca, cosechar esas hojas, procesarlas, empacar el producto, conseguir compradores, conseguir seguridad, transportistas.

¿Qué pasa en San Lorenzo? ¿Cómo actúan las organizaciones delictivas?



En frontera se produce mucho tránsito de personas con actividades propias de frontera, como el paso de mercaderías, pero unos se especializan en actividades lícitas y otros en ilícitas como el narcotráfico. Ellos (organizaciones criminales) buscan personas que puedan facilitar eso.

Intentan pasar la droga en lanchas, a bordo de mulas, en vehículo o a pie. Los detenidos, en gran parte, son de la zona, tanto del sur de Colombia como del norte de Ecuador, pero eso no es estigmatizar una zona; es una realidad.



¿Qué tipo de droga se trafica por San Lorenzo?



Clorhidrato de cocaína. Es importante establecer que en el sur de Colombia, en el departamento de Nariño y en el sector de Tumaco, tienen un porcentaje importante de cultivos de hoja de coca y obviamente los laboratorios están en la línea de frontera. Las incautaciones se han reducido en San Lorenzo, porque tras los atentados allí está la presencia militar y policial. Las redes prefieren no arriesgar y buscan otras rutas.



¿Qué rutas han buscado?



Carchi y Sucumbíos. Precisamente, el pasado fin de semana se incautaron en Carchi 45 kilos de cocaína en un bus de transporte público que se movilizaba por el puente de Rumichaca. En Baeza también hemos incautado marihuana y cocaína.