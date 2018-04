Caravana migrante en México no se disolvió pese a presiones, asegura ONG

Los migrantes centroamericanos que configuran una caravana que recorre México estos días continúan su ruta pese a las informaciones de disolución dadas por el Gobierno mexicano y a las presiones recibidas por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó hoy, miércoles 4 de abril del 2018, la organización.

"La caravana no se ha dispersado. Nosotros vimos la reacción del Gobierno de México y nos sorprendió, porque toda la gente sigue aquí", aseguró Rodrigo Abeja, integrante del equipo coordinador de Pueblo Sin Fronteras, unas de las ONG que participan en la marcha.



Trump dijo este martes 3 de abril del 2018 que México disolvió la caravana y se jactó de que el país actuó por sus amenazas de cancelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).



Horas después, México respondió que su política migratoria "no está sujeta a presiones", pero aseguró que, "como se esperaba" el llamado Viacrucis del Migrante había iniciado su dispersión "por decisión de sus integrantes", y no por presiones "internas o externas".

Los migrantes centroamericanos que participan en la caravana "Viacrucis Migrante 2018” hacia Estados Unidos eligen ropa de una pila donada cuando acampan en un complejo deportivo en Matias Romero, estado de Oaxaca, México, el 4 de abril de 2018. Foto: AFP

No obstante, organizadores y periodistas en la zona confirmaron este miércoles 4 de abril que los migrantes continúan en Matías Romero, en el sureño estado de Oaxaca.



Según Abeja, son actualmente unas 1 200 personas, en su mayoría hondureños.



La caravana arrancó el 25 de marzo en Tapachula, municipio fronterizo del suroriental estado de Chiapas, con unos 1 500 migrantes.



Pero en los siguientes días un grupo de unos 300 hombres se adelantó, mientras que el grupo más nutrido decidió descansar en esa localidad de Oaxaca.



"Seguimos unidos y con el propósito de seguir caminando más fuertes que nunca", señaló el integrante de Pueblo Sin Fronteras.

Afirmó que, hasta el momento, el Gobierno mexicano los ha estado "tratando bien", en parte por la "presión mediática" que sigue la caravana.



Los migrantes esperan en los próximos días llegar al céntrico estado de Puebla, donde tomarán asesoría legal en materia de refugio y asilo.



A continuación, pretenden arribar hasta la Ciudad de México, y un grupo mucho más reducido, sin ser formalmente una "caravana", estima llegar a Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, concluyó Abeja.