Capitán Edwin Ortega denunció supuesto atentado en su contra

El capitán de corbeta Edwin Ortega presentó una denuncia por intimidación ante la Fiscalía del Guayas, la mañana de este viernes 29 de junio del 2018. El motivo fue un supuesto atentado en su contra en el que se hirió a su mascota canina con un proyectil en el pecho mientras trotaba pasada las 05:40.

Según el documento de la acusación, el uniformado estaba a esa hora trotando en la ciudadela Cimas de Bimbambum. De repente un auto gris bajaba una cuesta por la que él subía junto a su perro como parte de la actividad física. El vehículo, según Ortega, no tenía placas y sus vidrios eran oscuros.



“Como yo troto con música no escuché ninguna detonación ni bulla ni nada que se le parezca. Aproximadamente cinco minutos después entré a mi domicilio cuando mi esposa se percató que el suelo estaba lleno de gotas de sangre evidenciando que nuestra mascota tenía un orificio en el pecho de donde salía profusamente sangre”, relató.



Agregó que tras percatarse de esa situación se trasladaron hasta una veterinaria en la vía Perimetral, en el noroeste del Puerto Principal. La mascota, contó, está estable.



Según Ortega este hecho es un intento para amedrentarlo por varias denuncias públicas que ha realizado a varias personalidades del gobierno pasado. “Especialmente he hablado sobre temas de corrupción, por los cuales he sido amenazado en redes sociales como vía telefónica”.

En la denuncia, el capitán pidió a la Fiscalía, además, protección para él, su esposa y tres hijos.



Ortega pidió la baja voluntaria en las Fuerzas Armadas en 2017 tras enfrentar algunos consejos de disciplinas después de que contestó un correo electrónico al entonces presidente Rafael Correa y le hizo conocer su desacuerdo con las reformas en las Fuerzas Armadas.



En noviembre del año Ortega presentó una denuncia por odio en contra del exmandatario Correa. Lo hizo en la Fiscalía del Guayas, en el centro de Guayaquil.



La acusación incluyó al exministro de Defensa, Ricardo Patiño; al exsecretario de la Presidencia, Alexis Mera; el exsecretario del Ministerio de Defensa, Marco Aguirre; y a los miembros de la Armada del Ecuador de los periodos 2016 y 2017.