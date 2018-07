Caopolicán Ochoa, abogado de Correa, espera las fechas de dos audiencias por el caso de Fernando Balda

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Este 18 de julio del 2018 concluyen los 120 días de la instrucción fiscal del caso Balda. A propósito de esto, la mañana de este martes 17 de julio del 2018 –en rueda de prensa- Caupolicán Ochoa, volvió a insistir sobre la inocencia de su defendido, el expresidente de la República Rafael Correa.

Correa, quien vive en Bélgica, está acusado por el delito de secuestro al exasambleísta, Fernando Balda. La jueza Daniella Camacho lo vinculó al proceso y desde el 3 de julio están con orden de prisión por no comparecer cada 15 días, mientras dure la instrucción fiscal.



En este tiempo más de 90 personas han sido citadas a la Fiscalía General del Estado a rendir su versión y entre hoy y mañana debían hacerlo 11 personas más. Entre los últimos de esa lista está el ex secretario nacional de Comunicación, Fernando Alvarado.



Ochoa dijo que en los 60 cuerpos que tiene el proceso no existen pruebas que vinculen a su defendido y que jamás se debió extender la orden de prisión preventiva. “No existen los elementos serios de la Fiscalía”.



Durante su intervención de casi una hora, repitió más de 30 veces sobre los supuestos intereses políticos que persigue Fernando Balda y que sería la aspiración de candidatizarse a la Presidencia de la República en las elecciones del 2021.



Ochoa dijo que por un lado espera que se fije la fecha y hora para la audiencia de apelación por la orden de prisión contra el exmandatario que interpuso, para presentar sus argumentos legales. Pero también aspira que en la audiencia preparatoria de juicio, al analizarse todos los elementos, se declare el sobreseimiento del caso.