Candidatos del PSC denunciaron supuesta campaña sucia de Moreno y Lasso en contra de Nebot

Cuatro candidatos a la Asamblea por el Partido Social Cristiano (PSC) dijeron que hay una campaña sucia en contra del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, por parte de los candidatos presidenciales Lenin Moreno (AP) y Guillermo Lasso (Creo-SUMA).

Los postulantes Henry Cucalón, Poly Ugarte, Vicente Taiano y Dallyana Passailaigue aparecieron la noche del 2 de febrero del 2017 en una transmisión en vivo, en la página de Facebook del personero municipal.



Cucalón aseguró que se trata de atacar a la figura más visible del PSC porque Moreno está bajando en las encuestas, Lasso está “estancado”, mientras que Viteri sube en su intención de voto.



El postulante a la reelección reafirmó su aseveración con datos de una encuesta de Informe Confidencial realizada el fin de semana pasado en Quito y Guayaquil. Agregó que los resultados le dieron un 26,5% de preferencia electoral a Moreno, un 18,5% a Viteri y un 17,5% a Lasso.



“Por eso están desesperados, por eso recurren a bajezas y calumnias”, añadió Ugarte.



La candidata hizo referencia a las acusaciones que la mañana de este 2 de febrero hizo el bloque de asambleístas de AP respecto a supuestos contratos millonarios entre la Municipalidad de Guayaquil y empresas vinculadas a Leonardo Bohrer, cuñado del alcalde Jaime Nebot.

Ella anotó que Bohrer no es socialcristiano y no está vinculado a las actividades privadas ni públicas de Nebot. “No ha cometido ilícitos relacionados con el Municipio de Guayaquil, si los hubiera cometido sería con funcionarios de Petroecuador que pertenecen al Gobierno actual”.



Marcela Aguiñaga, directora provincial de AP y que busca la reelección como asambleísta por Guayas, refirió esta mañana que los contratos firmados entre la Alcaldía y las empresas Maquisup y Gadola, aparentemente vinculadas a Bohrer, suman USD 33 millones y no USD 9 millones como afirmó Nebot en una cadena en redes sociales el pasado 24 de enero.



Taiano cuestionó esa afirmación. “En el Municipio de Guayaquil desde hace 24 años todo ha sido y es transparente. A pedido del Alcalde la Contraloría ya está revisando los contratos a los que se refieren los mentirosos”, anotó.



Agregó que las dos empresas recibieron montos por contratos en USD 9 millones, esto porque es el porcentaje que les correspondió cuando contrataron dentro de consorcios. “Los contratos fueron licitados, competidos y adjudicados por debajo del precio referencial”, indicó.



Pero las acusaciones también fueron para Lasso. Cucalón refutó que ofrezca crear cientos de empleos cuando ha despedido a cientos de familias.



Passailaigue recordó algunas de las propuestas del PSC. Nombró entre ellas subir los sueldos, la tarifa cero en consumo de energía y la construcción de vivienda popular.