Candidatos, líderes políticos y familiares de activistas se suman a la protesta fuera del CNE en Quito

Al menos dos anillos de seguridad rodean a una camioneta sobre la avenida 6 de Diciembre, frente a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, en Quito. Así se protege al candidato vicepresidencial Andrés Páez, de la alianza Creo-SUMA.

Hasta la camioneta solo llegan personalidades políticas que apoyan la manifestación que se inició la tarde del domingo 19 de febrero del 2017 y que se mantiene hasta la tarde de este lunes 20.



Páez afirma que la gente se quedará hasta que la autoridad electoral proclame los resultados y "anuncie que hay una segunda vuelta electoral". Lo acompañan en la camioneta sus colegas asambleístas Patricio Donoso, Diego Salgado y Fausto Cobo.



Donoso dijo que es el momento de unirse para hacer respetar la voluntad popular y definir al nuevo Presidente de la República en las urnas, el 2 de abril. Pero, además, han llegado hasta la zona otras personas como Verónica Sarauz, esposa del activista político Fernando Villavicencio, quien no pudo ser candidato a asambleísta por la alianza, tras una resolución del Tribunal Contencioso Electoral. Él se encuentra en la clandestinidad debido a una orden de prisión por un juicio.

Ella ofreció un discurso en el que hizo un llamado a la ciudadanía para "cuidar los votos" y para "luchar por la libertad". También llegó el concejal del Municipio de Quito, Marco Ponce. Se sumó poco después Fernando Balda, exmilitante de Sociedad Patriótica, quien permaneció en el vehículo y dijo que se mantienen en "vigilancia por la democracia".



Raúl Mora, del Partido Sociedad Patriótica y Elba Echeverría, del Partido Social Cristiano, se acercaron para ofrecer su apoyo a la vigilia por la transparencia electoral y también su adhesión al binomio Lasso - Páez para la segunda vuelta, si esta se confirma.



Patricio Holguín, quien es un deportista con discapacidad que ha participado de las protestas de la avenida de Los Shyris en contra del actual Régimen, se abrió paso entre los cientos de manifestantes para llegar a la camioneta.

Decenas de ciudadanos esperan los resultados en los exteriores del CNE, en Quito. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

La gente del cordón de seguridad lo cargó y lo ayudó a subir, para que también diera un discurso. Él dijo que a pesar de que comparte una condición física con el candidato oficialista, Lenín Moreno, no lo apoyaba porque no se sentía representado.



Alrededor de las 14:00, manifestantes le entregaron a Páez sobres de manila con documentos que supuestamente eran actas, hojas del padrón electoral y hasta papeletas que iban a ser recopiladas como pruebas de un posible fraude electoral.



Aunque no se ha confirmado la veracidad de esos documentos, Páez los exhibió a la gente y pidió que se mantengan en vigilia para exigir al Consejo que entregue ya los resultados. César Montúfar, del movimiento Concertación, ofreció el respaldo de su organización a la protesta y confirmó que daría su apoyo en una eventual segunda vuelta electoral a Guillermo Lasso.