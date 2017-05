Candidato republicano al Congreso agrede a periodista en víspera de elección

Un candidato republicano a la Cámara de Representantes de EE.UU. agredió hoy (24 de mayo de 2017), en la víspera de la elección, a un periodista del periódico británico The Guardian que le había preguntado por la ley sanitaria que están impulsando sus colegas en el Congreso.

El candidato en cuestión, Greg Gianforte, se enfrentará este jueves en el estado de Montana al demócrata Rob Quist por el puesto que dejó vacante en la Cámara baja el actual secretario del Interior, Ryan Zinke.

El incidente ocurrió en la sede de campaña de Gianforte en Bozeman (Montana).



El periodista, Ben Jacobs, preguntó a Gianforte sobre el plan republicano para reemplazar Obamacare, a lo que este respondió, de acuerdo con un audio divulgado por el rotativo británico, con un: "Estoy harto y cansado de ustedes. La última vez que vinieron hicieron lo mismo. Vete de aquí".



Acto seguido, Gianforte empujó a Jacobs contra el suelo rompiéndole las gafas.



"Eres de The Guardian?", preguntó Gianforte con Jacobs en el suelo. "Sí, y me acabas de romper las gafas", respondió el periodista, a lo que el candidato replicó: "El último tipo hizo lo mismo".



"Me acabas de empujar y romper las gafas", dijo Jacobs entonces, a lo que Gianforte reiteró, a gritos: "¡Lárgate de aquí!".



En declaraciones a su periódico, Jacobs, que tras el incidente fue tratado en un hospital, dijo que el incidente con Gianforte es "lo más raro" que le ha ocurrido en toda su carrera profesional.

Por su parte, la campaña de Gianforte ofreció en un comunicado otra versión del incidente en la que el periodista habría sido el que empujó a Gianforte y lo acusó de "comportamiento agresivo".



"Esta noche, mientras Greg estaba dando una entrevista en su oficina, Ben Jacobs, de The Guardian, entró sin permiso, puso una grabadora de forma agresiva en la cara de Greg y comenzó a hacer preguntas", apuntó el comunicado de la campaña.



"Después de pedirle a Jacobs que bajara la grabadora y que este se negara, Greg intentó agarrar el teléfono que le había puesto en la cara. Jacobs tomó entonces a Greg por la muñeca y se apartó, empujándolos al suelo", aseguró la campaña, que lamentó la "escena" provocada por "el comportamiento agresivo de un periodista izquierdista".



Sin embargo, una periodista de la cadena conservadora Fox News, Alicia Acuna, que asistió el incidente, dijo que "ninguno de los que presenciamos la agresión vimos que Jacobs mostrara ningún tipo de violencia física hacia Gianforte".



"Gianforte agarró a Jacobs por el cuello con las dos manos y lo empujó contra el suelo detrás de él. Faith, Keith y yo (el equipo de Fox) vimos incrédulos como Gianforte empezaba a golpear al hombre", agregó.



El alguacil del condado de Gallatin (donde está Bozeman), Brian Gootkin, dijo en rueda de prensa que su departamento está investigando "las acusaciones de agresión que implican a Greg Gianforte", que estudian posibles cargos y que han tomado declaración a los involucrados y a los testigos.

Gianforte, un millonario del sector tecnológico, perdió el año pasado las elecciones a gobernador de Montana frente al demócrata Steve Bullock.