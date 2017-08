Canciller niega discrepancias con Lenín Moreno por Venezuela

La ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, negó el jueves 17 de agosto del 2017 que discrepe con Lenín Moreno sobre Venezuela y aclaró que según la Constitución "quien dicta la política internacional es el Presidente".

"Yo llamaría a que analicen lo que está diciendo el presidente:que en el marco de la Constitución se mantiene el respeto a la soberanía, autodeterminación de los Estados, no injerencia y su preocupación por la vida humana", afirmó Espinosa en la Radio Pública, al negar que haya esa divergencias, como afirman analistas.



La Canciller habló dos días después de que el Jefe de Estado lamentara la violencia en Venezuela, aunque sin culpar a nadie en particular, y exigiera que no haya "presos políticos" en el país caribeño. Aunque Moreno insistió en la línea de la no injerencia, su mención a la violencia y sobre todo el uso explícito del término "presos políticos" llevó a analistas a hablar de un giro con respecto a su antecesor, Rafael Correa, defensor del presidente venezolano, Nicolás Maduro.



Espinosa explicó lo dicho en el marco de que Moreno es "humanista" y por tanto privilegia la defensa de la vida.



Desde que asumió el poder, en mayo del 2017, Moreno se ha alejado de varios líneas de su antecesor y antiguo aliado, lo que ha hecho que éste, también izquierdista y radicado ahora en Bélgica, se haya convertido en uno de sus mayores críticos.



Hasta esta semana, Ecuador no había mostrado ningún giro en el caso de Venezuela y Espinosa estuvo en Caracas en la reunión presidida por Maduro. Al mismo tiempo 17 países críticos se reunían en Lima para desconocer la Asamblea Constituyente, repudiar la represión, exigir la libertad de los opositores y solicitar elecciones libres.

Espinosa destacó, por otro lado, que América Latina, sin excepciones, se uniera para rechazar las amenazas de intervención militar contra Venezuela lanzadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



"Se unió América Latina,incluso la propia oposición venezolana, y dijo:un momento: aquí no hay una intervención militar. La solución es política', y eso es lo que dijo Ecuador desde el primer día y que las sanciones unilaterales no iban a funcionar", afirmó Espinosa, que fue ministra de Defensa del gobierno de Correa.



"Siento que la situación en Venezuela se está encaminando correctamente, que la posición de Ecuador de no exacerbar la violencia interna finalmente dio resultado. Estamos enmarcados en el paraguas de las Naciones Unidas y la Unión de Naciones Suramericanas", añadió.