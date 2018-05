Canciller prepara su campaña en EE.UU.

LEA TAMBIÉN

La canciller María Fernanda Espinosa hará base en Nueva York, EE.UU., para su campaña para la Presidencia de la Asamblea General de la ONU.

La madrugada del jueves, 24 de mayo del 2018, se desplazó a esa ciudad para hablar con representantes de los distintos países para conseguir votos que le aseguren la dignidad, dentro de los 14 días que pidió de licencia.



Espinosa también baraja la posibilidad de viajar a África para conseguir apoyo de otras naciones, aunque este desplazamiento demanda tiempo.



En apenas 10 días (5 de junio) se realizará la votación entre los 193 países de la ONU.



La última vez que el país ostentó esta Presidencia fue hace 45 años. Para el analista y académico Andrés González, si Espinosa gana esta dignidad no cambiará el rumbo o destino de la Asamblea de la ONU, pero sí tendrá un efecto positivo en la imagen de Ecuador.



La Presidencia es un cargo de elección democrática y universal (de los miembros) de mayor relevancia dentro de la ONU y corresponde cada año, por rotación, a una región determinada. La Asamblea General, además, es el órgano más deliberativo de la organización; lleva a cabo las consultas, debates, negociaciones y aprobación de las resoluciones en torno a los temas más relevantes de la agenda internacional. El cargo nunca ha sido ocupado por una mujer.



Sin embargo, este año hay dos candidatas: Espinosa y la embajadora hondureña Elizabeth Flores. Esta última cuenta con la ventaja de que su país nunca ha ocupado la dignidad.

La costumbre es que ningún país la repita. La única excepción ha sido Argentina, que la ostentó en dos ocasiones. Ecuador ya lo hizo, con Leopoldo Benítez en 1973. Tampoco se acostumbra que los miembros del Consejo de Seguridad la presidan, por el poder y espacio que tienen en el escenario internacional.



Con estos antecedentes, la Canciller también afronta una diferencia con Honduras, país que expresó su “malestar y sorpresa” por la candidatura ecuatoriana.



Tegucigalpa dijo que Ecuador se comprometió, en 2015, a respaldar su postulación, a cambio de su voto por Patricio Pazmiño para juez de la Corte Interamericana de DD.HH.



Además, la campaña de Espinosa se realiza en medio de cuestionamientos internos porque no se presentó ante el Pleno de la Asamblea el 16 de mayo, para explicar las acciones frente a la crisis de la frontera norte. Según dijo, se debió a que para esa fecha ya tenía programado un encuentro en Rusia y no lo pudo suspender.



Esto lo explicó siete días después a los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Sin embargo, esto no le exime de un posible juicio político, que fue anunciado por el movimiento Creo y la Revolución Alfarista.



Estos grupos están recogiendo firmas y prevén presentar el pedido el martes, según Homero Castanier (Creo).

Su viaje para reforzar la campaña coincidió con el Informe a la Nación del presidente Lenín Moreno, el jueves 24. Espinosa propone un plan de trabajo para reformar el Consejo de Seguridad, revitalizar la Asamblea General y modificar el sistema de NN.UU.



Pero, en Ecuador, la Ministra también ha sido cuestionada por la demora en pronunciarse sobre temas regionales, como las elecciones en Venezuela, la crisis en Nicaragua o las acciones a favor de Julian Assange.



Incluso, el Gobierno optó difundir su posición sobre Venezuela a través de la Secretaría de Comunicación y no de la Cancillería. Lo mismo ocurrió con el anuncio del retiro de la seguridad adicional de la Embajada en Londres. En el caso de Nicaragua, Espinosa informó que se pronunciará luego de analizar un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.