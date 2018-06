Canciller Valencia: Ecuador buscará salida 'sin traumas' a caso Assange

LEA TAMBIÉN

El canciller José Valencia dijo el miércoles, 13 de junio del 2018, que el Gobierno de su país buscará una salida "sin traumas" a la situación del fundador de Wikileaks, Julian Assange, que se encuentra asilado desde hace seis años en la Embajada ecuatoriana en Londres.

La solución será "una que nos propicie una salida que no sea traumática, una salida que no pueda provocar una disonancia con la ley internacional (y que) atienda al interés del Estado ecuatoriano", señaló el Canciller ante la prensa.



Valencia agregó que la Cancillería asesorará al presidente Lenín Moreno en el caso del activista australiano. "Es un caso delicado y las decisiones que se tomen serán debidamente consensuadas e informadas en su oportunidad", manifestó.



El funcionario no quiso adelantar ningún criterio respecto a la posibilidad de retirar o no la calidad de asilado a Assange.



A inicios de su gestión hace un año, Moreno calificó al caso Assange como "una piedra en el zapato", advirtiendo que la situación fue "heredada" del gobierno de su antecesor, Rafael Correa.



El 19 de junio, Assange cumplirá seis años al interior de la legación ecuatoriana en Londres, a donde concurrió por temor a perder la vida si era extraditado a Estados Unidos, después de que filtrara documentos secretos de ese país sobre las guerras en Iraq y Pakistán. Esa posibilidad surgió porque Suecia le abrió procesos por presuntos delitos sexuales que ya prescribieron y por los que también reclamó su extradición.



En diciembre de 2017, el Gobierno ecuatoriano otorgó a Assange la ciudadanía como una posibilidad para que pudiera salir de la Embajada y trasladarse a Ecuador, a lo cual Reino Unido se negó.



Por sus pronunciamientos de temas políticos, especialmente relativos a España, el Gobierno ecuatoriano le retiró primero las comunicaciones por Internet y luego suprimió sistemas de vigilancia extras colocados en la embajada en el anterior Gobierno para conocer las actividades de Assange.