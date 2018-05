Canciller de Guatemala no dice quién pagó gasto de viaje a Israel

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La canciller de Guatemala, Sandra Jovel, se negó este lunes 21 de mayo del 2018 a brindar información para explicar quién sufragó los gastos de la comitiva presidencial a Israel porque según ella los donantes "así lo pidieron".

Pese a que en un principio el portavoz presidencial, Heinz Hiemann, había asegurado que el viaje de la comitiva guatemalteca a la inauguración de la Embajada en Jerusalén había sido cortesía del Gobierno de Israel, la semana pasada indicó que había sido realizada por "un grupo de amigos de Israel", entre quienes también se encontraban guatemaltecos.



La "invitación" a Israel, según el vocero, se basó en el "agradecimiento por las decisiones geopolíticas y estratégicas" que Guatemala tuvo en favor de Israel.



La comitiva estuvo integrada por los presidentes de los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, decenas de diputados, además de la esposa, madre y cuatro hijos del presidente, Jimmy Morales.

"No le puedo dar los nombres (de quienes pagaron el viaje) porque creo que eso lo podrán hacer ellos. No puedo hacer público los nombres de las personas que hicieron esa muestra de agradecimiento al presidente porque ellos así lo pidieron", respondió este lunes la Canciller.



La funcionaria abandonó la sala de prensa del Ejecutivo ante la solicitud de los periodistas de no mantener en secreto la información del viaje a Israel.



Morales, junto a su familia y diversos funcionarios, llegó el pasado 14 de mayo proveniente de un vuelo chárter para inaugurar, dos días más tarde, la embajada guatemalteca que fue trasladada de Tel Aviv a Jerusalén, siguiendo los pasos de Estados Unidos.