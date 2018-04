Cancelan homenaje a Hitler en medio de polémica en Colombia 

Un acto que se estaba organizando en la ciudad colombiana de Medellín para celebrar los 129 años del natalicio de Adolf Hitler fue cancelado en medio de la polémica que estalló en diversos sectores políticos y sociales.

El homenaje era promovido por las organizaciones Memorias del Pasado Revisionismo Histórico y Centro de Estudios Sociopolíticos Tercera Fuerza, que afirmaron en redes sociales que se trataba de rendir un tributo "al más grande genio del siglo XX".



Los organizadores anunciaron que el homenaje, que estaba previsto para el 21 de abril,consistiría en "una cena, un brindis, discursos de asociados de todo el país y un invitado especial de Alemania" al que no identificaron.



Sin embargo, el acto fue suspendido después de que la Alcaldía de Medellín lo catalogara como "un despropósito" con las víctimas del nazismo.



Según los organizadores, el acto "suscitaba meramente fines académicos e históricos sobre una de las figuras más controversiales del siglo XX" y fue cancelado "con el fin de no chocar con la institucionalidad".



"El evento nunca ha pretendido realizar una apología a los actos de guerra o genocidio en contra de un grupo en particular, menos burlarse de los más de 50 millones de personas que murieron durante la Segunda Guerra Mundial", agregaron los organizadores.

Rechazo total ante cualquier intento de rendir homenaje a un Genocida. https://t.co/fj73ZCqzaz — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) 2 de abril de 2018



El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, había expresado que su administración rechazaba "cualquier intento de rendir homenaje a un genocida".



Por su parte, la embajada de Israel en Bogotá señaló en un comunicado que el homenaje era "indignante y escandaloso".



"Este evento es un total despropósito especialmente a pocos días de Yom Hashoá, fecha en la cual los judíos de Israel y de todo el mundo recuerdan a los seis millones de sus hermanos exterminados por los Nazis y sus colaboradores", señaló la embajada antes de anunciarse la cancelación del acto.