Campaña electoral arranca desde este 3 de enero y durará 45 días

Desde hoy (3 de enero de 2017) y hasta el 16 de febrero corre el período de campaña electoral oficial. Durante estos 45 días, el Consejo Nacional Electoral (CNE) normará la propaganda que se emitirá por los medios de comunicación tradicionales.

El organismo invertirá USD 576 751 para promocionar a cada unos de los binomios en prensa, radio, televisión y vallas publicitarias. El dinero saldrá de los ecuatorianos. La autoridad electoral contratará directamente las cuñas. Cada organización política escogerá, de acuerdo con su estrategia, la distribución de los recursos y a qué tipo de medio dará mayor importancia.



En el Código de la Democracia se establecen sanciones para los políticos y medios de comunicación que emitan publicidad electoral, sin autorización previa del CNE. La multa a los medios de comunicación que incumplan con estas disposiciones es de entre USD 50 000 y 100 000. Además, se suspenderá la publicidad.



En agosto pasado, el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, dijo que las vallas publicitarias colocadas sin permiso serán desmontadas con el apoyo de autoridades municipales, Fuerzas Armadas, Policía, Corporación Nacional de Electricidad, entre otros.



Durante la campaña, las instituciones públicas podrán informar a través los medios de comunicación tradicionales únicamente sobre asuntos necesarios para la ejecución de programas específicos y que se encuentran en ejecución. El Código de la Democracia prohíbe, además, a los funcionarios públicos que son candidatos la exposición en espacios audiovisuales de su imagen, voz y nombres en los medios tradicionales.



Los candidatos que actualmente son funcionarios públicos no podrán participar oficialmente en eventos de inauguración de obras y proyectos financiados con fondos públicos, excepto en aquellos proyectos relativos al ejercicio de sus funciones.



El uso de bienes o recursos públicos con fines electorales por parte de funcionarios públicos se sanciona con la destitución del cargo y una multa de hasta 10 remuneraciones básicas unificadas.



Por otra parte, los candidatos podrán gastar su propio dinero para promocionar su imagen y propuestas en mítines, concentraciones, caravanas, entrevistas, recorridos. Pero tiene un límite: el CNE autorizó USD 1,9 millones para gasto electoral de los binomios presidenciales.



El Código de la Democracia no detalla disposiciones respecto a las actividades proselitistas que haga cada candidato por su cuenta.



El 16 de diciembre, el órgano electoral y la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) suscribieron un convenio para el control del espacio público en esta temporada.



El convenio busca que se respete la normativa sobre la ubicación de la propaganda electoral, dijo Daniel Avecilla, presidente de la AME.



Por disposición legal, ningún candidato podrá dar dádivas, regalos o dinero a los electores.



Actividades proselitistas

​

Tres candidatos optarán por hacer grandes concentraciones en el inicio oficial de sus campañas electorales.



Paco Moncayo, presidenciable de la Izquierda Democrática, prevé estar en tres eventos masivos hoy. El primero en el parque central de Cayambe, a las 11:30; el segundo, a las 15:00, en el parque de Carapungo; y finalmente irá al Monte Sinaí, en Guayaquil, a las 20:00.



‘Dalo’ Bucaram hará el lanzamiento de sus actividades para el período electoral a las 19:00 en la 19 y la N, en el suburbio de Guayaquil. Ahí llegará tras participar de una caravana que empezará a las 15:00 en el estadio Monumental.



Washington Pesántez, candidato a la Presidencia de Unión Ecuatoriana, prepara una concentración masiva esta tarde en el estadio Reales Tamarindo en Portoviejo (Manabí). Estará junto con su vicepresidenciable Álex Alcívar.



Otros candidatos prefirieron un inicio menos masivo. El Partido Sociedad Patriótica (PSP) tomará como bastión la Amazonía. El candidato a la Presidencia, Patricio Zuquilanda, empezará a las 06:00 la visita a mercados y plazas en Nueva Loja (Sucumbíos).



Descartó realizar actos masivos. “Somos un partido austero, que no desperdiciamos dinero con cantantes”.



Cynthia Viteri, candidata por el PSC, viajará a Quito para reunirse con la Federación de Artesanos de Pichincha. A las 11:30 encabezará una caravana por distintos sectores de la capital. En la tarde volverá a Guayaquil y a las 17:30 participará en una caravana motorizada.



El manabita Iván Espinel, opción por Compromiso Social, escogió a la capital como su punto geográfico inicial.



Él realizará un acto simbólico contra la corrupción en las afueras de las oficinas de Petroecuador, a las 10:00. Esto, tras el escándalo de corrupción en la estatal petrolera.



El candidato de Alianza País, Lenín Moreno, empezará la campaña en el albergue San Juan de Dios, en el centro de Quito. Ahí lanzará su propuesta Mis Mejores Años, que consiste en una pensión mensual y un seguro gratuito a las personas de la tercera edad. Luego irá a la Maternidad Isidro Ayora en la que promocionará otro programa social.

Guillermo Lasso de Creo hará el lanzamiento de su campaña mañana. Hoy estará en medios de comunicación.