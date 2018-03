Los cambios en la Asamblea se debaten

Las bancadas coinciden en que no existe un sustento jurídico que pueda revertir la destitución de José Serrano como presidente del Legislativo. Y, tras esa medida, los asambleístas se enfocan en los siguientes pasos que deberán tomar.

El primero es nombrar el re­em­plazo definitivo de Serrano, así como al secretario y prosecretario, traslasrenuncias de Libia Rivas y Diego Torres.



El PSC, SUMA y Creo descartaron la posibilidad de plantear candidatos. Concuerdan en que el oficialismo debe asumir la responsabilidad. Una vez que conozcan los nombres definirán su apoyo.



El bloque de la Revolución Alfarista (RA) apoya la idea de que Carlos Bergmann, segundo vicepresidente y quien presidió la sesión del viernes, ocupe el cargo de Presidente.



La Bancada de Integración Nacional (BIN) tenía previsto reunirse el sábado 10 de marzo en la tarde para decidir si impulsan la candidatura de René Yandún (ID), que fue la primera idea que surgió.



Desde el oficialismo, Daniel Mendoza explicó que la bancada debe reunirse para determinar un candidato. La más opcionada era Elizabeth Cabezas. Pero hasta el sábado no hubo definiciones.



Con este debate en el escenario, toma fuerza la propuesta de Creo de rees­tructurar toda la Asamblea, elegir nuevas autoridades del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y de las comisiones.

El bloque correísta está de acuerdo. Franklin Samaniego cuenta que se ratifican en su propuesta de una reestructura total, como respuesta a las demandas de la ciudadanía y a favor de la gobernabilidad.



Yandún respalda también la medida, que calificó de “muy necesaria”. Espera que ese debate se plantee en la próxima sesión. Aunque su bancada se dividió en la primera votación sobre el tema.



Luis Fernando Torres (PSC) advirtió que sería “muy grave” que se empañe lo logrado el viernes con una reestructuración total “sin una brújula”. Por lo que no la respaldarán.



Sebastián Palacios (SUMA) concuerda en que esa no es la vía, por lo que también están en contra de esa propuesta, que, a sus ojos, convulsionaría a la institución y crearía caos.



Sin embargo, Torres y Palacios coinciden en que las comisiones se pueden reestructurar internamente.



Fabricio Villamar (Creo) señala que su bancada respaldará al candidato oficialista que pueda dirigir la Asamblea de forma plural y respetuosa, permitiendo el debate de temas como la Ley de Comunicación y las reformas tributarias.



Queda en manos de Bergmann convocar a la sesión para elegir al nuevo Presidente. Así lo sostiene el constitucionalista Juan Francisco Guerrero.

Explica que esto debería hacerlo la primera vicepresidenta, Viviana Bonilla, pero al estar con licencia por maternidad, Bergmann es el siguiente en la línea de sucesión.



Todos los legisladores consultados por este Diario concuerdan en que Bergmann debería convocar a la sesión lo más pronto posible, para que el Legislativo pueda continuar con su trabajo.



El jurista indica que según la Constitución, Bonilla debería asumir la Presidencia. Pero que según la Ley de la Función Legislativa (LOFL), el Pleno debe elegir a su nuevo titular. Y coincide con la necesidad de una reorganización integral de las autoridades de toda la Asamblea Nacional.



Además, Guerrero contradice el argumento de Serrano, quien declaró su destitución como ilegal e inconstitucional y anunció medidas legales. Dice que solo podría presentar una acción de protección, pero ningún recurso ante el Contencioso Administrativo, porque se trata de un acto político de la Asamblea.



Todas las bancadas con­cuerdan en que no existe un sustento legal en contra de la decisión casi unánime del Pleno.

La destitución se plantea en el artículo 18 de la LOFL, pero no se establece qué procedimiento seguir para hacerlo.



Torres aclara que, debido a ello, se aplica el principio de eficacia de la norma; por lo que la destitución no puede depender de si hay o no un proceso establecido paso a paso. Además, agrega, a Serrano se le otorgó el derecho a la defensa durante su comparecencia.



Villamar es contundente al respecto. “En un Estado constitucional de derecho, podemos subsanar la inexistencia del proceso en la ley”. Además, recalca que se lo destituyó de una dignidad dentro de la Asamblea, no se su cargo ­como legislador.



Y Samaniego resalta que el Pleno es la máxima autoridad y que la ley establece que puede tomar las decisiones de todos los asuntos que se pongan en su conocimiento.



Sin embargo, todos concuerdan en que Serrano tiene el derecho a tomar las medidas que considere necesarias. Pero advierten que no hay ningún sustento jurídico a su favor.

En contexto

​

La Asamblea debe definir quién reemplazará a José Serrano en la Presidencia del organismo. Esta se­ma­­­­na el Pleno debería aprobar, además, las leyes derivadas de la consulta popular y llevar a cabo el juicio político al Superintendente de Comunicación.