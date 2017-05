Cae el Gobierno checo por las dudas sobre patrimonio del viceprimer ministro

El primer ministro de la República Checa, Bohuslav Sobotka, anunció el martes 2 de abril del 2017 su dimisión y la caída del Gobierno tripartito, a menos de seis meses de las elecciones generales, debido a las dudas sobre el origen del patrimonio del viceprimer ministro, Andrej Babis.

"No puedo, como jefe del Gobierno, ser el responsable de que el vicepresidente del Ejecutivo sea un hombre cuyo pasado no está claro", dijo Sobotka en la rueda de prensa en la que anunció su renuncia.



Babis, uno de los hombres más ricos del país, es también ministro de Finanzas y jefe del partido ANO, que forma parte de la coalición tripartita en la que están también los socialdemócratas de Sobotka y los democristianos de la KDU.



El Primer Ministro insistió hoy en que su socio de Gobierno no ha logrado eliminar las sospechas sobre posibles irregularidades en las transacciones financieras de sus empresas.



Babis es dueño del consorcio agroindustrial Agrofert, de tres periódicos, tres cadenas de televisión y dos emisoras de radio.

Sobotka ha asegurado que hay sospechas de que el ministro de Finanzas evadió impuestos en el pasado y también que hay dudas sobre el origen de su patrimonio.



Por ello, le había pedido que aclarara esas dudas y le dio de plazo hasta abril.

Sobotka aseguró que si en vez de dimitir hubiera destituido a Babis, habría convertido en "mártir" al Ministro de Finanzas.



Las tensas relaciones dentro del Gobierno checo se enmarcan también en la campaña electoral para las elecciones que el país celebrará el 20 y 21 de octubre y para las que las encuestas sitúan a ANO como el partido con más apoyos, con diez puntos de

intención de voto más que los socialdemócratas.



El analista político Tomas Pergler indicó hoy a Efe que hay que ver la dimisión de Sobotka como una estrategia electoral y un acto "a la desesperada para tratar de reducir distancias con Babis".