Confirman cadena perpetua para creador del 'eBay de la droga' en EE.UU.

Un tribunal de apelaciones de la ciudad de Nueva York confirmó el miércoles 31 de mayo de 2017 la sentencia de cadena perpetua para Ross Ulbritch, fundador del sitio de venta de drogas en línea “Silk Road”, que era considerado antes de cerrar como el mayor del mundo.

Ulbricht no logró convencer a los magistrados de que no había recibido un juicio justo en primera instancia, debido a la corrupción de los dos agentes que participaron en la investigación en su contra.



Este treintañero de California, nacido en Texas, había creado el sitio en enero de 2011. Fue condenado en febrero de 2015 por delitos de blanqueo de dinero, tráfico de drogas, actividad criminal organizada y piratería informática.



El 29 de mayo de ese mismo año recibió dos condenas de cadena perpetua sin beneficio de libertad condicional por narcotráfico y actividades criminales. Obtuvo las sentencias máximas posibles en los demás delitos referidos.



“Silk Road” , o “Ruta de la Seda” en español, era la vía virtual de la que Ulbricht se valió para vender a todo el mundo drogas por USD 200 millones.



Conocido también como “el eBay de la droga” , el sitio de Ulbricht permitía adquirir heroína, cocaína, LSD y otros productos ilegales, como documentos falsos, mediante el empleo de la moneda virtual bitcoin para garantizar el anonimato a miles de compradores en todo el mundo.



El desarrollador del sitio había acumulado una fortuna de USD 18 millones.



Un ex miembro del Servicio Secreto de Estados Unidos se había declarado culpable en agosto de 2015 de malversar más de USD 800 000 en la moneda electrónica Bitcoin mientras desplegaba la investigación “Ruta de la Seda” .



Menos de dos meses después, un agente de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) había sido condenado a 78 meses de prisión por extorsión y lavado de dinero en el mismo caso.