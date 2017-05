Cabify todavía no obtiene la calificación para operar en el Ecuador

El servicio de transporte de taxis Cabify todavía no cuenta con una certificación de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) para operar en el país.

Según el listado de la ANT, actualizado hasta ayer, 10 de mayo del 2017, en el Ecuador hay 10 empresas debidamente calificadas que han desarrollado aplicativos móviles y que permiten a los usuarios solicitar taxis a través de sus teléfonos celulares, ya que cuentan con sistemas de posicionamiento global.



Cabify, una compañía que ofrece el servicio de transporte ejecutivo, no se encuentra en este listado. La semana pasada, la firma extranjera recibió una advertencia de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Guayaquil, para que dejara de operar “de forma irregular”.



En el comunicado de la AMT, firmado por Andrés Roche, su máxima autoridad, se afirmaba que Cabify trabajaba con vehículos particulares, que no están autorizados para ofrecer el servicio de taxi. Frente a esto, Roche dijo que "todas las plataformas tecnológicas inteligentes entre el ciudadano y las operadoras deben ser con transportistas formales y legales".



La respuesta de Cabify en Guayaquil fue que dejaría de usar vehículos particulares e migraría su servicio hacia las unidades formales.



Por su parte, Cabify dice que sigue operando en Quito como una alternativa de “movilidad inteligente, innovadora y segura”. Hace 10 meses empezó sus operaciones y se encuentra legalmente constituida como una empresa de servicios tecnológicos.



“Creamos una plaza de mercado donde resolvemos las necesidades de movilidad de los ciudadanos a través de una alternativa segura, cómoda y eficiente. Nuestro modelo de negocio está basado en la economía colaborativa; a través de nuestra aplicación hacemos posible la conexión entre los usuarios que requieren un servicio de movilidad diferente, y los dueños de los vehículos que están en capacidad de ofrecer un servicio de calidad”.



Sobre la seguridad, la empresa indica que todos sus conductores "deben pasar por un estricto proceso de selección y capacitación. Además, deben superar pruebas psicométricas y psicológicas”.



Uno de los requisitos para que una empresa de taxis pueda trabajar a través de aplicaciones móviles es que cuente con unidades legalmente establecidas en el país. Así lo detalla el artículo 4 del Reglamento para la calificación, adquisición, soporte y uso de aplicativos móviles para despacho de flota en el servicio de transporte de taxis. El mismo texto agrega: “queda prohibido el uso de aplicativos móviles que no estén debidamente autorizados por la Agencia Nacional de Tránsito”.



Listado de empresas calificadas por la ANT y que utilizan aplicaciones móviles

​

1. Unitaxi

2. Ktaxi

3. Nekso

4. Rapitaxi

5. Xtaxi

6. Divu Taxi

7. Pedirtaxi

8. Yelou

9. Fedotaxi

10. TaxiJJ