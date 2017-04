Augusto Espín: ‘Bonos de Petroamazonas servirán para pagar deudas a proveedores’

El ministro de los Sectores Estratégicos, Augusto Espín, relevó que la emisión de USD 355,2 millones en bonos internacionales por parte de Petroamazonas “está orientado para el pago a proveedores”.

El miércoles 26 de abril del 2017, en entrevista telefónica con este Diario, el funcionario dijo que la emisión de bonos “son formas de reconocimiento de deuda con los proveedores”.



Espín dijo que desconoce a qué proveedores se entregaron esos papeles.



La estatal petrolera salió al mercado de capitales internacionales en febrero y emitió papeles a un plazo de dos años y una tasa de interés del 2%. La firma se comprometió a realizar pagos de intereses de forma mensual.



El pago del capital será también mensual y empezará en el mes número 13 contado a partir de la fecha de la emisión. La operación se hizo en febrero, pero se publicó en el Boletín de Deuda Pública del Ministerio de Finanzas correspondiente a marzo.



En el documento se señala que la deuda será para “financiar el proyecto de inversión en infraestructura financiera de la empresa petrolera”.



Este Diario consultó el 21 de abril a Petroamazonas sobre el alcance de ese proyecto, pero no respondió hasta el cierre de esta edición.



Santiago Mosquera, profesor de la USFQ Bussines School, explicó que esos bonos no son negociables, pues la emisión no fue registrada en la plataforma de Bloomber. “Probablemente se trata de una operación privada”.



Las deudas de Petroamazonas con las empresas petroleras ascienden a USD 5 000 millones, según proyecciones de Grupo Spurrier realizadas el 5 de abril pasado en un taller con empresarios.

El ministro Espín dijo que el dato real de deuda está “muy por debajo de esa estimación”, aunque declinó señalar la cifra oficial.

Argumentó que es Petroamazonas la que debe proporcionar esa información.



Walter Spurrier, directivo de Grupo Spurrier, indicó que entre las petroleras a las que se adeuda están Schlumberger, con la cual hay pagos pendientes de USD 1 100 millones, y Halliburton. Esta última declinó comentar el tema.



El presidente Rafael Correa anunció esta semana que pagó USD 150 millones a Schlumberger en Títulos del Banco Central (TBC). La petrolera aceptó el pago parcial y dijo que utilizará esos papeles, en su totalidad, para cancelar impuestos pendientes con el mismo Estado.



Paal Kibsgaard, presidente de Schlumberger, aseguró que están abiertos al diálogo y a continuar con las negociaciones con el Gobierno ecuatoriano para solucionar el pago del resto de la deuda.