Los Bomberos entregaron consejos para evitar cortocircuitos por las luces decorativas de Navidad

Entre noviembre y diciembre de 2015, el Cuerpo de Bomberos Quito atendió 7 emergencias por cortocircuitos. Para evitar riesgos de posibles incendios estructurales en estas fechas que se caracteriza por la decoración con luces en el interior y exterior de las viviendas, los Bomberos hicieron algunas recomendaciones.

Según Jorge Almeida, del Distrito Centro de los Bomberos, la recomendación más importante es revisar el buen estado de las conexiones eléctricas en las casas. “No hay que improvisar. Si se van a realizar conexiones todo debe estar en buen estado porque se corre el riesgo de sobrecalentar y originar problemas”, dijo.



Para este tipo de conexiones, Almeida recomendó utilizar regletas nuevas o en buen estado. “A veces cogemos lo que tenemos a mano en la casa. El problema de eso es que se suele conectar varios enchufes y eso tiende a sobrecalentar y generar cortocircuitos”, señaló.



Otra recomendación es no dejar encendidas las luces de decoración al salir de la vivienda. “Ese es un riesgo que suele pasar. Pero también se debe tomar en cuenta no dejar velas encendidas. Peor si se identifica material de fácil combustión”, dijo.



Hasta el momento, según el Cuerpo de Bomberos, se ha reportado un cortocircuito en un nacimiento de cerca 1 metro cuadrado, en Chimbacalle, el sur de Quito. Los mismos dueños lograron controlar el incidente.



Finalmente, el Cuerpo de Bomberos también recomendó no permitir a los niños la utilización de pirotecnia artesanal. “Si se va a utilizar pirotecnia es recomendable adquirirla en los lugares autorizados”, señaló. El año pasado (2015) se reportaron cuatro incidentes por manipulación de pirotecnia.