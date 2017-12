El comandante de Bomberos informó al Concejo de Quito sobre la explosión en el Nuevo Toronto

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito, Eber Arroyo, presentó ante el Concejo Metropolitano un informe sobre los hallazgos tras la investigación de la explosión que en Nochebuena segó la vida de un niño y una mujer de la tercera edad, en el restaurante Nuevo Toronto.

Arroyo usó fotografías e imágenes tridimensionales para mostrar cómo quedó el edificio ubicado en el norte de Quito tras la deflagración y los efectos de la onda expansiva. Explicó que lo ocurrido en planta baja, en donde había grupos de personas celebrando la víspera de Navidad tenía estragos de la explosión que ocurrió en la planta alta.



Allí, donde había mayor destrucción, se halló una centralita de gas de nueve tomas conectadas a una manguera de cobre se trataba de un sistema clandestino que atravesaba columnas, lozas y hasta los exteriores del local.



Arroyo explicó que esta bodega sin ventilación estaba instalada de forma clandestina en medio de dos bodegas para alimentos y bebidas. Tenía un cubeto de láminas de acero y agua. Esta tiene el fin de evitar que el gas licuado de petróleo para uso doméstico se congele debido a la extracción rápida.



La tubería de transporte de gas licuado de petróleo estaba en una columna que pasaba la loza y atravesaba todo el restaurante. Esta tubería continuaba incluso en el exterior del restaurante, entre la pared y un bajante que la cubría.



Según Arroyo, la estación de Bomberos más cercana está en la calle San Cristóbal y Río Coca. Por lo que el tiempo de respuesta fue de alrededor de dos o tres minutos.

Agregó que las ambulancias de Cruz Roja y Ministerio de Salud llegaron y atendieron a un grupo de pacientes pero la mayoría evacuó por sus propios medios. "Ni siquiera Criminalística pudo levantar las evidencias" de ello porque la gente se fue apenas ocurrió la explosión.



También mostró que los cilindros sacados de la escena tienen marcas de agua que se formaron por el modo en el que se instaló la centralita y el efecto de la explosión que dejó una especie de escarcha.



Los concejales hicieron varios cuestionamientos. "No podemos convertirnos en meros voceros de las tragedias que pasan", dijo el concejal Eddy Sánchez, del movimiento MASS.



Él considera que los bomberos debieron hacer antes una inspección más profunda a ese restaurante porque ya hubo alertas de malos manejos de gas en el 2014, cuando la Policía halló decenas de cilindros de gas doméstico, que no puede ser usados en establecimientos como el restaurante.



Además, dijo que se debe profundizar en controles, sanciones, protocolos de seguridad, etc. para evitar este tipo de tragedias y no solamente explicar cómo ocurrieron.



En su intervención, el vicealcalde Eduardo del Pozo, de Creo, dijo que posiblemente el Cuerpo de Bomberos no tenga suficiente capacidad logística ni la cantidad de Bomberos adecuada para realizar inspecciones a fondo en todos los establecimientos de la ciudad.



Según su criterio es necesaria la coordinación con la Agencia de Regularización y Control de Hidrocarburos (ARCH) y otras entidades del Municipio para mejorar los controles y la prevención.



En el debate también hubo espacio para las sugerencias. Luis Reina, de Alianza País, propuso que se trabaje en un plan para que en el Centro Histórico se erradique el uso de gas licuado de petróleo y se disponga el uso de energía eléctrica en su lugar.



La reunión terminó con el disgusto de concejales que reclamaron cuando el alcalde Mauricio Rodas decidió terminar la sesión debido a que varios ediles se retiraron y ya no había quorum.



El concejal Mario Guayasamín expresó su molestia por no permitir profundizar en este tema que es delicado para la ciudad y que ya cobró dos vidas.