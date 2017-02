Un bombero es llamado a juicio por el caso de los cadetes fallecidos en el incendio de Puembo

La sala de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha ratificó el sobreseimiento para Esteban C. y el auto de llamamiento a juicio para José Daniel Z. en el proceso que se realiza por la muerte de dos cadetes del Cuerpo de Bombero de Quito, en un incendio forestal que ocurrió en 2014, en Puembo.

La mañana de este miércoles, 22 de febrero del 2017, se instaló la audiencia para resolver el recurso de apelación presentado por la Fiscalía y los abogados de la acusación particular con la intención de revocar el sobreseimiento dictaminado en noviembre pasado.



La audiencia se instaló a las 08:30 de hoy y se extendió hasta el medio día. En ella, la acusación particular señaló que Esteban C. dispuso el traslado de 30 cadetes a Puembo con el objetivo de ser apoyo en las labores que se realizaban para sofocación del incendio y, José Daniel Z., era el oficial a cargo del operativo. Con base en esto se planteó que Esteban C. tenía responsabilidad en la muerte de los cadetes por haber dispuesto su traslado. Mientras que, en el caso de Jose Daniel Z., al ser quien estaba a cargo, era el responsable de las acciones que iban a realizar los cadetes.



En el caso de José Daniel Z. el Tribunal consideró que, con base en su rango y experiencia, no se debía permitir el descenso al lugar en donde estaban las llamas. Por ello consideraron que hay los elementos de convicción para llamarlo a juicio.



Hasta la Corte Provincial llegaron familiares de los dos cadetes que fallecieron con carteles en donde pedían justicia. Una vez conocida la resolución, William Nasimba, padre de de uno de los cadetes, señaló que está parcialmente tranquilo con el dictamen. "Esperábamos que se revoque el sobreseimiento para los dos acusados. Nos reuniremos con los abogados para analizar qué sigue en este proceso", señaló.