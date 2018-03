Bolivia tiende en La Haya 'puentes de entendimiento' con Chile, dice Morales

Bolivia acudió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a buscar un “entendimiento con Chile” y con su demanda marítima “no busca la revisión del Tratado de 1904” que definió los límites territoriales entre ambas naciones, declaró el lunes 26 de marzo del 2018 el presidente boliviano Evo Morales.

“Hemos venido a esta importante Corte a tender puentes de entendimiento y no muros de enfrentamiento” con Chile, sostuvo Morales, al finalizar los alegatos bolivianos ante la CIJ que dirime el centenario diferendo marítimo entre estos países.



Morales, cuyo gobierno llevó a juicio a Chile en 2013, consideró en una declaración de prensa que para su país “el retorno de Bolivia al mar no sólo es posible, sino es inevitable” y que “la demanda boliviana no busca la revisión del tratado de 1904”.



“Nuestro camino hacia el mar estuvo marcado por acuerdos, ofrecimientos y prácticas diplomáticas que se constituyen en actos jurídicos que reconocen nuestro derecho de obtener el acceso soberano al océano Pacífico mediante el diálogo y la negociación de buena fe”, sostuvo.

Bolivia pidió a la Corte que obligue a Chile a “negociar de buena fe y en un plazo razonable” un acceso soberano al litoral, que perdió en la guerra de 1879.



“Deseo volver a extender a Chile la mano fraterna de Bolivia, que este juicio que está terminando nos permita entrar en un estado de reflexión y serenamiento”, señaló Morales.



En consonancia con Morales, el abogado español que defiende los intereses de Bolivia, Remiro Brotons, propuso “formalmente” ante el tribunal de La Haya “una negociación directa” entre ambos países.



Bolivia perdió en la guerra con Chile en 1879 unos 120.000 km2 de territorio y 400 km de costa, su único acceso al océano Pacífico.