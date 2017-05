Bloque legislativo de PSC-MG se reúne por primera vez este lunes 8 de mayo

El flamante bloque legislativo del Partido Social Cristiano (PSC) se reúne por primera vez con sus máximas autoridades este lunes 8 de mayo del 2017.

Así los 16 asambleístas electos de la lista 6 y sus alianzas sostendrán un encuentro en Guayaquil con el alcalde de la ciudad, Jaime Nebot, y la ex candidata presidencial, Cynthia Viteri.

En la cita tienen previsto nombrar al jefe de bloque, definir quién ocupará el puesto que le corresponde a la organización en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) en la Asamblea y analizar la posición que tomarán respecto al nuevo gobierno del oficialista Lenín Moreno.

Sin embargo, este Diario conoció que como jefe de bloque se nominará al legislador reelecto Henry Cucalón y como sub jefe a Vicente Taiano, ex procurador síndico del Municipio porteño.



Mientras, para ocupar la vocalía del CAL hay consenso para nombrar al asambleísta de Tungurahua, Luis Fernando Torres.

Viteri comentó que en la cita los asambleístas hablarán sobre temas puntuales. Y dijo que respecto a la posición que tendrán frente al nuevo Gobierno será la misma que han sostenido hasta ahora: la defensa de los derechos ciudadanos.



“Nuestra posición siempre ha sido el de defender en temas legales cuando se atropellan derechos como maestros, utilidades, drogas, etc. Y apoyar cualquier proyecto que sea positivo para el pueblo sin ver de donde venga”, afirmó.



La ex presidenciable indicó que su presencia y la del alcalde porteño son para conversar sobre su experiencia política en el legislativo. “Todos vamos a intercambiar criterios”.



En los comicios del pasado de febrero resultaron electos como legisladores nacionales Cristina Reyes, Paola Vintimilla y Henry Kronfle. En Guayas fueron elegidos Mayra ‘La Bombón’ Montaño, Henry Cucalón, Poly Ugarte, Vicente Taiano, Francisco Asán, dallyana passailaigue y César Rohón.



También Carlos Falquez Batallas y Patricia Henríquez (El Oro), Roberta Zambrano (Esmeraldas), Luis Fernando Torres (Tungurahua) y Ramón Terán (Los Ríos). A ellos se suma Javier Cadena, del movimiento Social Conservador del Carchi y aliado del PSC.