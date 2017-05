Más bienes sin impuestos, por aeropuertos

Desde este mes las personas que ingresan al país por terminales aéreas pueden traer más productos sin impuestos.



El pasado 9 de mayo la Aduana emitió la Resolución 345 en la cual, entre otros aspectos, se ajusta la lista de efectos personales de los viajeros. Se trata de los bienes que traen los pasajeros y la tripulación por motivos de viaje y que no tienen fines comerciales.



Según Aduana, la decisión se tomó debido a que en el mundo han surgido una serie de avances tecnológicos y las personas que llegan al país tienen el derecho a acceder a estos artículos.



Este Diario identificó, al menos, 14 cambios que benefician al viajero. Así, por ejemplo, la lista incluye un dron de hasta USD 500, nuevo o usado.



Para Alfonso Cagueñas, usuario de estos dispositivos, la medida le permitirá un importante ahorro a las personas que deseen traer estos equipos, tomando en cuenta los precios en el extranjero frente a los valores en Ecuador.



El costo de un dron sencillo, para tareas como toma de fotos o videos, es de USD 400 a 500 en el extranjero; mientras que en Ecuador un equipo de este tipo puede llegar a USD 1 000.

Los drones de hasta el valor de USD 500 no pagan impuestos al ingresar por los aeropuertos del país. Foto: EL COMERCIO

Si un usuario decide traer un aparato adicional o uno más caro deberá cancelar los respectivos aranceles. Uno usado para la construcción o topografía, por ejemplo, cuesta en el exterior USD

1 400 y sobre USD 2 000 en Ecuador.



El pago de impuestos al comercio exterior se aplica para todos aquellos efectos personales que sobrepasen los límites establecidos en la lista, según corresponda. Los tributos incluyen aranceles, IVA, ICE Fodinfa y salvaguardias (que aún están vigentes).



Por ejemplo, si alguien trae un celular nuevo y uno usado y además un tercer teléfono, tendrá que pagar por este último el arancel del 15%. También deberá liquidar el IVA del 14% y el Fondinfa del 0,5% , por ser un bien tributable.



La Aduana incluye en la lista nueve bienes que se pueden traer sin tributos siempre que sea una sola unidad de cada uno (nuevo o usado).



Entre ellos están: un telescopio, un computador de escritorio, un monitor de computadora de más de 24 pulgadas y un televisor de hasta 32 pulgadas. Pero solo si trae más de un artículo deberá pagar tributos sobre los bienes adicionales, explicó la Aduana.



Antes se podía traer televisores y monitores de computadores sin tributar, pero de menor tamaño (ver infografía).



Diego Hernández aprovecha sus viajes para traer artículos para su uso personal. Este empresario cree que los cambios efectuados por Aduana son positivos. “32 pulgadas es el tamaño de televisor que la mayoría de gente compra. Traerse de otro lado siempre resulta mucho más conveniente”.



Cuando se llega con efectos personales al país la persona no tiene que llenar ningún formulario y solo deberá pasar por migración y Aduana para el control respectivo.



Sin embargo,durante el vuelo el personal de la aerolínea entregará a los pasajeros mayores de edad el Formulario de Registro Aduanero, que solo deberán llenarlo si tienen bienes considerados tributables.



Una vez que el pasajero llegue a la sala de arribo deberá cancelar los impuestos y luego retirar su mercadería. Si un viajero no declara los bienes tributables puede haber sanciones por defraudación.



Si se tiene productos tributables por hasta en USD 2 000 el trámite de liquidación de impuestos se hará en la sala de arribo del aeropuerto. Si el monto es mayor deberá hacer el procedimiento como cualquier importador; esto decir, que la mercadería vaya a un depósito temporal, entre otros.



La Aduana hizo precisiones, además, sobre el ingreso de ciertos productos. Por ejemplo, si alguien trae en una sola botella de licor de más de tres litros de alcohol, que es el límite permitido, se debe pagar los tributos por la diferencia que no está libre del pago de impuestos al comercio exterior.



Antes solo personas con discapacidad podían traer, sin tributos, sillas de ruedas, muletas, artefactos ortopédicos, etc. Ahora también lo podrán hacer personas de la tercera edad, acorde a su condición.