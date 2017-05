USD 2 137 millones se mueven en el balance del Banco Central

El Gobierno pagó parte de su deuda al Banco Central del Ecuador (BCE). Las obligaciones del Fisco con la entidad pasaron de USD 5 866 millones a 3 728 millones. Es decir, se pagaron 2 137 millones, según el último Boletín Monetario Semanal del BCE.

A la par, en el mismo documento -que se publicó ayer y que fue retirado horas después- se observa un gran incremento en los activos no financieros del BCE en casi la misma cantidad USD 2 146 millones.



Este Diario pidió una explicación sobre estos movimientos de cuentas al BCE, pero hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta.



Sobre este tema, Diego Martínez, ministro coordinador de la Política Económica, señaló -a inicios de abril- que hasta mayo el Ministerio de Finanzas cancelará una parte al BCE. “Se tiene que estructurar un mecanismo para ir devolviéndole paulatinamente al BCE esos recursos”, dijo, aunque enfatizó que “sería un error hacer una devolución inmediata porque implicaría retirar liquidez”.



Durante este año, el BCE se convirtió en fuente importante de recursos para el Fisco. En cinco meses, la entidad inyecto liquidez por más de USD 1 500 millones y hasta la semana pasada la cuenta ascendía a más de USD 5 800 millones.



Estas operaciones son consideradas créditos de liquidez de corto plazo que se entrega al Ministerio de Finanzas a través de la compra de Cetes (Certificados de Tesorería). La entidad recibe estos papeles y, a cambio, acredita recursos líquidos a Finanzas.



Estas operaciones han sido criticadas desde varios sectores como la banca. A la par del incremento de la deuda de Finanzas al BCE, las Reservas Internacionales (RI) disminuyeron y no cubren la totalidad de los depósitos bancarios.



Sobre este tema, el Superintendente de Bancos, Christian Cruz, señaló que todos los depósitos exigibles de la banca privada (USD 1 300 millones)están cubiertos por la RI.



El Superintendente añadió que no tiene sentido cubrir depósitos que no son exigibles.



El año pasado, el Credit Suisse señaló que los créditos de liquidez que ha entregado el BCE le ha permitido al Gobierno contar con recursos para inyectarlos a la economía, lo que permitió un aumento de los depósitos de la banca.



Sin embargo, esas operaciones deterioran la posición de liquidez del balance del Central que, para el Credit Suisse, es la principal vulnerabilidad de la economía ecuatoriana.