Menor tasa de interés impulsa el crédito

Endeudarse en la actualidad es más barato. Desde hace seis meses el costo de acceder a un crédito se ha reducido paulatinamente.

El promedio de las tasas de interés activas –que determinan el costo de los créditos en todos los segmentos- pasó de 13,34% en septiembre del 2016 a 12,33% en marzo de este año, según Datalab, un servicio de información financiera que es elaborado por la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca).



En estos meses, el sector bancario aplicó varias estrategias para generar un mayor apetito de crédito por parte de los clientes, entre ellas la reducción en las tasas de interés, aseguró Julio José Prado, director de Asobanca.



En el segmento comercial, que concentra el 44% del total de la cartera de créditos de la banca, la tasa de interés para esta categoría cayó de 9,13% en septiembre del año pasado a 8,40% a marzo de este año.



El crédito comercial es el que se otorga especialmente para capital de trabajo y compra de bienes de las empresas.



La empresa Quesos La Holandesa solicitó este 2017 un crédito con una entidad financiera privada para adquirir maquinaria. Álex Escudero, gerente Comercial de la compañía, señaló que pese a la situación económica del país su empresa creció en ventas el 2016 y este año, por lo que era necesario ampliar su planta.



Además, la firma pasó de ser una mediana empresa y entró en el grupo de clientes corporativos del banco, lo cual le permitió acceder a una tasa de interés más conveniente. Eso también influyó para adquirir la deuda, sostuvo Escudero.



Las tasas menores, según Prado, han contribuido para que la demanda de crédito se incremente en los últimos seis meses. Al cierre de abril, la cartera bruta creció 13,5%, el porcentaje más alto de los últimos dos años. El segmento de préstamos comerciales fue el de mejor desempeño, con un incremento del 20% anual. Le siguió el de consumo.



En este último la tasa cayó de 16,8 a 16,64% entre septiembre pasado y marzo de este año.



No obstante, el titular de Asobanca aclaró que las tasas de interés no fueron el factor principal para que los clientes demanden más préstamos, sino los plazos a los que podían acceder en la banca.



Gracias a la mayor liquidez y estabilidad, dijo Prado, los bancos

pueden ahora comenzar a ampliar los plazos de entrega de créditos y esto también ha incentivado su demanda, aunque no precisó cifras.



Según el Reporte Trimestral de Oferta y Demanda de Crédito del Banco Central del Ecuador (BCE), publicado este mayo, en general, los bancos fueron menos restrictivos en los montos y requisitos para los créditos. También registraron menores tasas de interés en el primer trimestre del año.



No obstante, pese a esos incentivos, según el reporte del BCE, las entidades financieras percibieron que la demanda de crédito productivo y de consumo volvió a debilitarse, luego de haber experimentado un fortalecimiento en los segmentos productivo, consumo y microcrédito durante el cuarto trimestre del 2016.



Una mayor liquidez y la débil demanda de crédito han derivado en una fuerte competencia entre los principales bancos para atraer a más clientes para la colocación de créditos, reconoció Banco del Pacífico vía correo electrónico. La entidad señaló que en su caso esas son las razones que explican la reducción de tasas.



Asimismo, prevé incrementar su cartera bruta de créditos en USD 300 millones durante este año. En el 2016, ese rubro cerró en 2 718 millones.



Pese a que la tasa de interés bajó del 9,93% a 9,58% entre septiembre del año anterior y marzo pasado, el crédito de vivienda sigue ralentizado a causa de la incertidumbre que genera la transición política.



En Banco Procredit –que se especializa en crédito para pequeña y mediana empresa- también busca captar más clientes con menores tasas de interés en sus préstamos.



Jaime Caldera, jefe de Banca de Personas e Instituciones de esa entidad, aseguró que han reducido el costo del crédito. La tasa ha bajado de acuerdo con la solicitud de cada empresa y luego de un estudio de cada caso, dijo Caldera. En el primer trimestre del 2016, este banco colocó USD 16,5 millones en créditos a pymes.



En el mismo período del 2017 el montó llegó a 30 millones.

Desde Asobanca se prevé que la entrega de créditos mejore en los próximos meses.



Según el estudio del BCE, en el grupo de las grandes empresas, más del 30% de las sociedades de los sectores comercio e industrial prevé solicitar nuevos créditos durante el segundo trimestre de 2017.