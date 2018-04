En los dos primeros meses del 2018 bajó la producción de crudo

LEA TAMBIÉN

La producción petrolera ecuatoriana tuvo un descenso en los dos primeros meses del 2018 en relación con el mismo período del año anterior.

Según cifras del Banco Central del Ecuador, en enero y febrero la extracción de crudo se redujo en 23 000 y 22 000 barriles de crudo diarios, respectivamente.



El bombeo estuvo, incluso, por debajo de la meta diaria que debe cumplir Ecuador para mantener el recorte de producción que impulsa la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para mejorar el precio de crudo en el mercado.



En este período se produjeron 513 000 barriles diarios del hidrocarburo cuando lo acordado con la OPEP son 520 000 barriles. Pero estos resultados no tienen una relación directa con una estrategia del mercado petrolero.



Álex Galárraga, gerente general de la empresa pública Petroamazonas, reconoció que la baja se debe a que a fines del 2017 se redujeron las inversiones, porque se maneja un presupuesto subrogado. Es decir, no se cubren los gastos que se concretan en el año próximo.



En el 2017 estaba previsto invertir USD 466,5 millones, incluidas las obras del bloque 43 Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT). Y, finalmente, se ejecutaron USD 345,7 millones, de acuerdo con información de Petroamazonas.



Para Luis Calero, abogado petrolero, la diferencia entre el presupuesto planteado por la petrolera estatal y el ejecutado incide directamente en los meses siguientes.



Esto ocurre porque las adquisiciones que se hacen en el sector son a mediano y largo plazo. “Si se bajaron las inversiones en el 2017, obviamente las repercusiones se manifiestan en el 2018”, enfatizó Calero.



En enero y febrero del 2018, Petroamazonas -que aporta con más del 75% a la producción nacional- cumplió parcialmente las metas de explotación previstas. La empresa estatal alcanzó el 93% y 92% respectivamente. Mientras que las contratistas privadas cumplieron con el 105% y 104%, según los reportes de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) que maneja el Ministerio de Hidrocarburos.



René Ortiz, exsecretario General de la OPEP, agregó que este descenso en la producción de crudo en estos primeros meses del año refleja también la desinversión en la empresa estatal, porque los recursos que genera esta firma pública no son manejados directamente por esta entidad, sino por el Ministerio de Finanzas.



Para solventar este inconveniente, Ortiz consideró que Petroamazonas debe tener autonomía financiera. Esto permitiría incrementar la producción y generar mayores ingresos para el Fisco.



Actualmente, Petroamazonas produce 399 624 barriles al día y las firmas privadas llegan a 117 222 barriles. En total, como en los meses anteriores, la cifra está por debajo de la meta. Se cumple con el 94%.



Esta diferencia en la explotación de crudo, según Galárraga, se ha solventado con los precios. La comercialización del barril del crudo a un costo promedio de USD 59,21 ha permitido que los ingresos en los dos primeros meses de este año superen a los del 2017.



En enero y febrero pasado se obtuvieron USD 293 millones más por renta petrolera en relación con el mismo período del año anterior. Sin embargo, la meta de Petroamazonas es incrementar la producción de manera progresiva.

Galárraga mencionó que a finales del 2018 se producirán los 450 000 barriles por día. Para esto se harán inversiones en el campo Sacha y en el bloque ITT, principalmente. En total, se destinarán USD 700,8 millones en este año.



Además, el Ministerio de Hidrocarburos informó que se han implementado otras estrategias para recuperar la producción en los siguientes meses. Entre estas se encuentran aplicar planes de recuperación mejorada en los campos petroleros y potenciar la inversión privada en este sector.



Para junio próximo, por ejemplo, está previsto que se adjudiquen cuatro campos petroleros (Cuyabeno-Sansahuari, Oso, Yuralpa, y Blanca-Vinita) y uno de gas natural dentro de la ronda Oil&Gas, que impulsa Petroamazonas.



En la búsqueda de inversionistas para el sector petrolero se incluirá también la ronda Intracampos y Suroriente.

Mientras esto se concreta, Petroamazonas informó que en este mes se evidencia ya un aumento en la producción. Solo en el ITT se ha pasado de

43 000 barriles diarios a 52 000 barriles y se espera llegar a más de 70 000 hasta fin de año.