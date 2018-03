Se estrella en Irán un avión privado turco con once personas a bordo

Un avión privado turco con once personas a bordo se estrelló hoy, 11 de marzo del 2018, al sur de la ciudad iraní de Isfahán, informó el embajador turco en Teherán, Hakan Tekin, a la televisión turca CNNT rk.

"El avión había despegado en los Emiratos Árabes Unidos y volaba a Estambul. Se estrelló en una zona llamada Sehr-i Kurd en el sur de Isfahán. Hay once personas en el avión, incluidos tres miembros de la tripulación", precisó el diplomático.



Añadió que desde lejos se vio humo saliendo del lugar donde cayó el avión, un área "muy montañosa", de difícil acceso.

"No es fácil llegar a la zona del accidente. Es un área extremadamente escarpada a y también está oscureciendo. Los equipos de rescate iraníes están trabajando", dijo el embajador.



Según CNNT rk, la agencia iraní IRNA ha afirmado de que las once personas que iban a bordo han muerto.

El Ministerio turco de Transporte confirmó el número de pasajeros (8) y el de la tripulantes (3), pero hasta el momento no ha hablado de víctimas.



El avión siniestrado pertenecía al grupo comercial Basaron Holding, dedicado a los sectores de alimentación, finanzas, energía, construcción, turismo y aviación, según ese Ministerio.



El diario turco Hurriyet afirma que todas las personas a bordo eran mujeres, entre ellas Mine Basaran, hija de Huseyin Basaran, jefe del citado grupo comercial, y siete amigas suyas, que regresaban de una fiesta de despedida de soltera.

También la tripulación eran mujeres (dos pilotos y una azafata).