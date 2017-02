Avanza, AEA, Centro Democrático, sin representación en el Legislativo

Avanza, Centro Democrático (CD), Compromiso Social, Unión Ecuatoriana, Concertación, Adelante Ecuatoriano Adelante y Unidad Popular están entre las organizaciones que se quedarían fuera de la conformación del nuevo legislativo. Esto según la proyección del conteo rápido de Participación Ciudadana.

Avanza tuvo como su principal figura en la lista de la Asamblea Nacional a Ramiro González, quien fue parte de la desaparecida ‘Unidad’ con el Partido Social Cristiano, Suma, Juntos Podemos y Concertación.



González fue uno de los últimos en llegar a la coalición, que se disolvió luego de que el PSC nominara a Cynthia Viteri a la Presidencia.



En las seccionales del 2014, Avanza llegó a ser la segunda fuerza política tras alcanzar 687 dignidades entre alcaldes, concejales y miembros de Juntas parroquiales.



En el 2013 apoyó la reelección del presidente Rafael Correa y captó cinco escaños de la legislatura.



Para Javier Orti, presidente de Avanza en Pichincha, al grupo le pasó factura no tener candidato presidencial.



Ayer argumentó que también les afectó la polarización de votos de los postulantes a la Presidencia y que endosaron a sus partidos y movimientos.



Los resultados -sigue- los llaman a reflexionar sobre las estrategias de campaña. Sin embargo no cree que fue una derrota para Avanza. “Las elecciones seccionales de las presidenciales son distintas”.



Otro de los grupos que no tendrá representatividad en el legislativo es Centro Democrático. Su líder, el prefecto de Guayas Jimmy Jairala, decidió correr en su provincia en alianza con la Izquierda Democrática y en respaldo a la postulación del presidenciable Paco Moncayo.



Antes de esa coalición Jairala sostuvo conversaciones con el oficialismo, pero no alcanzaron acuerdos.



Para Jairala, en política se “pierde o se aprende” y aseguró que está experiencia no fue negativa porque les dejó figuras para las seccionales del 2019. Por ejemplo Nathaly Toledo, Gustavo Espinoza, Maluli Valdivieso...”.



En Unidad Popular encabezó la lista Nacional el exdiputado Lenín Hurtado. El director Provincial de Guayas del grupo, Alonso López, dijo que esperarán los resultados oficiales para referirse al tema.



En Adelante Ecuatoriano Adelante culpan al método de asignación de escaños: D Hont. Wilson Sánchez, director nacional de la agrupación, afirmó que sus postulantes en Guayas tuvieron una “alta votación nominal”, pero que no entrarían porque la lista 7 no logró una suficiente votación en plancha.



“También influyó el hecho de que somos una agrupación nueva y no teníamos estructura a nivel nacional, era difícil competir así con la aplanadora de la propaganda oficialista”, puntualizó.