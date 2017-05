Autos europeos desde USD 19 990 en la Euroshow 2017

Doce marcas europeas participan en la Euroshow, una exhibición con la que buscan ganar mercado local.

Los lanzamientos y ajustes de precios de hasta USD 13 000 en algunos modelos de carros de alta gama son los principales atractivos de la feria.



Menos del 5% de la oferta de vehículos en el Ecuador tiene origen europeo. Al país llegan 16 marcas de autos europeos, aunque ahí están algunas originarias de otros continentes, pero ensambladas en ese bloque. Nissan, por ejemplo, trajo al país más autos de origen europeo entre enero y noviembre del 2016, según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade).



Esta es la primera vez que se realiza una feria enfocada en potenciar el libre mercado con la Unión Europea, de acuerdo con Genaro Baldeón, presidente de la Aeade. El evento llega después de la entrada en vigencia del acuerdo comercial entre el Ecuador y ese bloque.



En el sector automotor, uno de los mayores impactos será la desgravación de aranceles en un lapso de siete años. En este primer año de vigencia del proceso, las marcas europeas deben rebajar cinco puntos porcentuales de arancel.



Si bien es un porcentaje bajo, algunas marcas han optado por sumar otros esfuerzos para apostar por el mercado ecuatoriano. Uno de los ajustes de precios más llamativos es el que hizo BMW con el modelo 320i paquete deportivo. Antes del acuerdo, el precio del auto era de USD 80 000. Ahora, el costo es de 70 000.

Además de la desgravación prevista en el acuerdo, Diego Galindo, gerente comercial de la importadora del grupo BMW Álvarez Barba, explica que ese valor es el resultado del esfuerzo conjunto entre los fabricantes y la importadora.



Para el segmento de lujo, de BMW, la sorpresa fue el nuevo precio del 420d gran coupé. Antes costaba USD 103 000 y ahora está a USD 89 990.



BMW aprovechó la feria para presentar de manera formal la marca Mini en el Ecuador. Galindo explica que esta firma no había tenido una participación como hoy, pues en años anteriores existía restricción de cupos. Ahora la importación es más fluida.

Los modelos presentados fueron el Mini Countryman y el Mini Coupe Cabrio.



La desgravación del 5% de aranceles todavía no entra en vigencia para todas las marcas. Diego Luna, gerente general de Audi, explicó que las fábricas europeas deben emitir un documento llamado EU1R1 para avanzar con la desgravación.



Algunas firmas, como en el caso de Audi, no han emitido todavía este documento. Además, Luna asegura que se podrá ver un cambio de precios significativo en los próximos 3 años, cuando la desgravación tenga un porcentaje mayor.



Entre los modelos más económicos presentes en la feria están el Citroen C-Elysée y el Peugeot 301 Active, ambos desde USD 19 990.

Peugeot también hizo el prelanzamiento del Peugeot 3008, que estará a la venta en Ecuador desde septiembre por USD 39 900.

En las novedades, Audi presentó el deportivo TT. Se trata de un modelo nuevo, para dos personas. El precio del auto es de USD 110 000. La marca alemana también exhibe en la feria el SUV Q7, el SUV Q3, el Audi A4 y el A3. Renault, por su lado, exhibió el Twizy, un auto 100% ecológico y extra pequeño, con capacidad para una persona. El auto es diseñado bajo nuevos conceptos de movilidad en las grandes ciudades, con el objetivo de reducir el espacio que usan los vehículos en las ciudades. Este modelo es nuevo en el país y está a la venta por USD 14 990.



En la feria también se impulsan marcas de chocolate, ropa y licores europeos. La entrada a la feria es gratuita.



Hasta el mediodía del sábado, alrededor de 2 000 personas visitaron el sitio. Se espera que al cierre, que será hoy, unas 9 000 personas hayan asistido.