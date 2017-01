Augusto Barrera reacciona al informe de Contraloría sobre el Metro

La Contraloría General del Estado estableció que los estudios preliminares de Metro Madrid hicieron que el presupuesto referencial estuviera subvalorado, lo que obligó a buscar nuevas fuentes de financiamiento y a retrasar el inicio de las obras.

Consultado por este Diario, el exalcalde de Quito, Augusto Barrera tiene dudas sobre esta conclusión a la que llega Contraloría.



Barrera no es mencionado en el documento de Contraloría, pero accedió a comentar sobre este asunto.“Hay que tener claro cómo se llega a una formulación de un precio referencial. Este tiene dos componentes, los costos directos, los componente físicos de la obra, el proyecto se construyó en 2012 y probablemente hay un problema de inflación. Lo que sube de manera sustantiva tiene que ver con los costos indirectos, el costo administrativo, el riesgo y la ganancia legítima. Los términos de referencia avalados por el BID y el Banco Mundial era el 20% de costo indirecto, lo que me sorprende es que se termina firmando un contrato con el 37,5% de costo indirecto”, dijo Barrera.



Además, este organismo de control diagnosticó que no se observó el Reglamento del Sistema de Contratación Pública y eso ocasionó un presunto perjuicio de USD 1 690 138,39. El presunto perjuicio habría ocasionado cuando la Unidad de Negocios Metro de Quito aprobó los pliegos de contratación de consultorías en el periodo 2010-2013.



Para la Contraloría, entre 2010 y 2013, la Unidad de Negocios Metro Quito incumplió la ley al reconocer dentro de sus costos de sus contratos el ítem “Gastos generales” tanto en las consultorías de Metro Madrid como en el contrato de fiscalización que obtuvo el consorcio Prover- Asturandina.



Sobre el perjuicio, Barrera dijo: “El día a día del carácter técnico no es mi responsabilidad, para eso había gerentes del Metro. Lo que sí me parece sorpresivo es que la Alcaldía utilice estos párrafos (del examen de Contraloría) como justificación o un sustento del precio que firmó”.



Por su parte, Santiago Zeas, vocero del Alcalde Mauricio Rodas, dijo: “El informe de Contraloría es absolutamente claro: el presupuesto referencial realizado por la anterior administración municipal estuvo mal hecho, estuvo subvalorado. Lo que resulta sorpresivo es que ahora el señor Barrera no quiera asumir su responsabilidad".