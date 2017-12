Fiscalía pide que se revoque la audiencia contra Tomislav Topic y Ricardo Rivera

La Fiscalía solicitó a la Unidad Judicial Penal Albán Borja de Guayaquil que revoque la audiencia de presentación de cargos por supuesto lavado de activos en contra de Tomislav Topic, de su hijo Jan y de Ricardo Rivera, tío del Vicepresidente Jorge Glas.

"Eso significa que ya no habrá audiencia de formulación de cargos en contra de mis clientes y que se continuará con la indagación", aseguró la mañana de este lunes 18 de diciembre del 2017 Jorge Zavala, abogado de Tomislav y Jan Topic.



Según el jurista, el viernes pasado (15 de diciembre) la Fiscalía envió un escrito en el que solicita al juzgado, que cancele la audiencia, prevista para mañana martes.



Este pedido se lo hacía porque la Fiscalía aseguraba en su escrito que iba a recabar más evidencias en la etapa de indagación previa, que es la fase de investigación reservada.



Por ahora, la Fiscalía sospecha que el tío de Glas usó empresas relacionadas con Topic, accionista de Telconet, para recibir dinero de Odebrecht.



Ese dinero habría sido usado para pagar una especie de "peaje" que habría sido solicitado por el Vicepresidente. Esta información se dio a conocer durante el juicio por asociación ilícita por el que fueron sentenciadas 13 personas, entre los que fueron hallados culpables está Glas y su tío.



Ese "peaje" habría sido del 1 y 1,3% del valor de todos los contratos que la constructora se adjudicó en el país.



Para la fiscal Diana Salazar, quien dirige la investigación, el no formular cargos y dejar el caso en indagación previa es una forma de garantizar que la información no se filtre.



“Pedimos que se revoque la audiencia porque vamos a investigar mejor y más. Queremos llegar hasta el fondo, no nos vamos a conformar solo con (Tomislav y Jan) Topic o el tío (Rivera), queremos seguir la ruta del dinero, saber dónde está y qué se hizo con eso”, dijo la Fiscal.