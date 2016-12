Atacan a pedradas el vehículo del presidente Macri en el sur de Argentina

El presidente argentino, Mauricio Macri, salió este 28 de diciembre del 2016 ileso de un ataque a pedradas contra el vehículo que lo trasladaba a la localidad de Villa Traful, en la sureña provincia de Neuquén, que resultó con dos vidrios rotos, informó la Presidencia.

La agresión tuvo lugar cuando Macri se trasladaba desde la ciudad de Villa La Angostura, donde pasa sus vacaciones, hacia Villa Traful, donde encabezó luego un acto para inaugurar un centro turístico.



Al menos siete personas fueron demoradas por la policía tras el ataque, según confirmó el intendente de la comisión de fomento de Villa Traful, Nicolás Lagos. "Un grupo de alrededor de 10 personas lanzó piedras al vehículo en que se desplazaba el presidente Mauricio Macri hacia el evento de inauguración del Centro de Interpretación e información Turística de Villa Traful, provocando la rotura de dos vidrios del rodado", informó el comunicado oficial.



"La agenda del jefe de Estado continúa en forma normal", precisó la Presidencia luego de que la tranquila aldea turística, ubicada en la denominada Ruta de los Siete Lagos en la región andina, unos 1.350 kilómetros al sudoeste de Buenos Aires, se vio alterada por los incidentes.



El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Neuquén, Carlos Quintriqueo, reconoció que el gremio organizó una protesta contra Macri en Villa Traful, pero no se adjudicó la agresión. "Nosotros fuimos responsables de la manifestación, no de los piedrazos. Nosotros no tiramos piedras", declaró a la prensa en la ciudad de Neuquén.



Se trató del segundo incidente similar contra el jefe de Estado, luego del registrado el 12 de agosto en las afueras de la ciudad de Mar del Plata, cuando manifestantes atacaron el auto en el que se retiraban de un acto Macri y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.



Macri viajó hoy en helicóptero desde Villa La Angostura hasta Villa Traful, unos 25 kilómetros en línea recta, y luego abordó una camioneta de la sociedad de fomento de la pequeña localidad para trasladarse hasta el nuevo centro de convenciones, sobre el lago Traful, que fue atacada por el grupo de manifestantes durante el corto trayecto.



El presidente encabezó el acto oficial tras la agresión, en el que pidió "un futuro sin violencia". "De nada sirve agredirnos o estar divididos, cuando tenemos que estar juntos a la hora de reducir la pobreza, enfrentar el narcotráfico, mejorar la seguridad, volver al mundo, para incorporar el mundo a nuestro país", declaró Macri durante su discurso. "Más allá de las dificultades, ha sido un año positivo", destacó el mandatario, quien lució un estilo informal.



"En el 2017 vamos a crecer después de cinco años de estancamiento, pero lo importante es crecer 20 años consecutivos, porque eso nos va a permitir planificar y desarrollarnos", agregó.



Macri instó a que el turismo sea "un gran motor" de la economía que permita generar empleo y "reducir la pobreza". "Nuestro país está lleno de estos lugares, no me canso de sorprenderme de las bellezas que tenemos. La Argentina es una fuente inagotable de lugares que hay que conocer y visitar", subrayó el jefe de Estado.



El presidente viajó en Navidad a Villa La Angostura para descansar unos días junto a su familia. Desde allí continúa sin embargo al frente de la gestión, como ocurrió el lunes cuando le pidió la renuncia al ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay.



Macri volvió a interrumpir hoy sus vacaciones para asistir al acto de inauguración del centro turístico en Villa Traful. La agresión sufrida por Macri recibió un amplio repudio tanto del gobierno de la provincia de Neuquén como de la coalición oficialista Cambiemos.



"Las piedras al presidente son piedras a la democracia. Nos haría bien el repudio de la oposición y de las organizaciones de la sociedad", afirmó el presidente provisional del Senado, el oficialista Federico Pinedo.



El peronista Daniel Scioli, quien compitió en la segunda vuelta con Macri por la presidencia argentina, se solidarizó con su exrival. "Condeno toda agresión, venga de donde venga, y en todas sus formas. Las diferencias deben debatirse democráticamente y con diálogo político, por el bien de nuestra Argentina", escribió Scioli.