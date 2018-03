Asambleístas de tres bancadas esperan que el Legislativo empiece a tratar leyes

El viernes, 9 de marzo del 2018, la Asamblea Nacional escuchará las comparecencias del presidente de este organismo, José Serrano, y del fiscal General, Carlos Baca Mancheno, sobre un audio filtrado en el que se escucha una conversación telefónica entre Serrano y el excontralor, Carlos Pólit.

Después de eso, se resolverá el cese de funciones de Serrano y el inicio de un juicio político en contra de Baca. Para hablar de este tema que incidirá en el futuro del Legislativo, debatieron en EL COMERCIO los asambleístas Joffre Poma, de Alianza Pais; César Rohon, del Partido Social Cristiano (PSC); y Esteban Bernal, del movimiento, CREO, este 8 marzo del 2018.



El asambleísta Rohon dijo que esta situación requiere transparencia para que la Asamblea retome temas relacionados, por ejemplo, al desarrollo económico. “El país está parado y necesita un baño de verdad. Es hora de que la Asamblea empiece una tarea fiscalizadora por su imagen local e internacional”.



Bernal señaló que el Ecuador demanda una solución a la crisis constitucional para que ya se empiecen a tratar las normativas dentro del Pleno. Afirmó también que desde CREO no se barajan aún nombres para un posible nuevo presidente de la Asamblea. “El tema de nombres hay que discutirlo pero debe ir a un segundo plano”.

Poma, de AP, indicó que desde el inicio este bloque mantuvo la postura de apoyar la resolución del PSC aunque reconoció que lo ocurrido alrededor de Serrano ha generado problemas internos en AP. “Se ha perdido la confianza en la población”. El asambleísta informó que para la tarde de este jueves el bloque de AP tendrá una nueva reunión para hablar de los posibles escenarios futuros en el Legislativo.



Rohon recordó que el PSC no tiene ningún pacto con AP y que en la sesión del miércoles pudo ocurrir “un juego de palabras” que desencadenó en la suspensión de esa convocatoria. “Yo no cambié la moción original”.



Bernal manifestó que no hay una pelea entre CREO y el PSC. “Destituirle (a Serrano) por actos inmorales y anti éticos es bochornoso para el país. Pero si eso camina, tendremos que tomar la decisión al respecto”.