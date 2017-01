Christian Viteri se desafilió de Alianza Pais y lamentó la falta de fiscalización

Christian Viteri, asambleísta de Guayas, presentó su desafiliación del movimiento Alianza País (AP). Así lo anuncio la tarde de este lunes 9 de enero del 2017 durante una rueda de prensa en Guayaquil.

El legislador afirmó que legalizó su salida de la agrupación ante la Delegación Electoral de la provincia. Con esta decisión, dijo, “pasará la página” de la polémica que surgió entre él y el presidente Rafael Correa tras su votación negativa por la Ley de Plusvalía en la Asamblea.



El pasado 31 de diciembre del 2016, el Jefe de Estado en su enlace sabatino tildó a Viteri de ‘mentiroso’, ‘traidor’, ‘desleal’, que está “hablando burradas, tonterías”. Y agregó que “ojalá lo expulsen rápido” del movimiento oficialista.



Como respuesta, el asambleísta dijo a través de su cuenta de Twitter que era una decepción que un proyecto político en el que creía como ciudadano “tenga un solo dueño”.



Durante la rueda de prensa, Viteri reiteró que su decisión negativa durante la votación se basó en observaciones técnicas que indicaban que la normativa era “más perjudicial que beneficiosa” para los ciudadanos.

El asambleísta Christian Viteri expuso su carta de desafiliación de Alianza País, este 9 de enero del 2017. Foto: EL COMERCIO

También anotó que de ahora en adelante no dará declaraciones políticas para evitar interferir en las elecciones y que en el legislativo actuará como independiente hasta mayo, cuando finalice su periodo.



“No es mi interés de ser un actor político, cuando no soy candidato a nada. Mis declaraciones ante los insultos del señor Presidente están siendo utilizadas por verdaderos actores políticos donde están tomando fragmentos de mis declaraciones y están haciendo ‘memes’ y una serie de conjeturas en redes sociales desfigurando mis declaraciones”.



Viteri lamentó que en el movimiento no se haya dado el espacio suficiente para la fiscalización y precisó que él quiso representar la lucha contra la corrupción.



“Pensé ingenuamente que le estaba haciendo un bien al movimiento, estaba de cierta forma demostrando lo contrario de lo que se decía por allí. Lamentablemente parece que ha resultado incomodo este tema de fiscalización y esta es una de las razones que yo considero ha producido la apertura de este expediente”.



También, el legislador dijo que en la Asamblea tuvo respaldo de sus compañeros de bancada, pero lamentó que no fue público. Contra el legislador había un proceso disciplinario abierto por el Comité de Alianza País.