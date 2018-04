La Asamblea Nacional destituyó a Carlos Baca Mancheno

LEA TAMBIÉN

Con 128 votos de 131 legisladores presentes, la Asamblea Nacional resolvió censurar y destituir a Carlos Baca Mancheno como titular de la Fiscalía. La votación de la moción, presentada por el legislador César Rohón (Partido Social Cristiano) se dio luego de una jornada que se extendió durante 11 horas.

Cuando intervino Baca, presentía el resultado del juicio. “Nadie es imprescindible en ningún cargo. Pero estamos en el momento en que debemos actuar como país. Si la decisión política ha sido tomada, posiblemente deje de ser Fiscal del Estado”, dijo. En varias ocasiones se refirió a una supuesta salida de su cargo.



Él enumeró las acciones que emprendió frente a la institución. Detalló que existen 15 delitos investigados, entre los que se hallan: terrorismo, asociación ilícita, concusión, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, peculado y otros.



En una presentación que se proyectó en las pantallas de la Asamblea, se observaron los nombres de los procesados que pertenecieron al Gobierno anterior y también al actual.



En la lista estaban el exvicepresidente Jorge Glas; el excontralor Carlos Pólit; los exministros Alecksey Mosquera, Carlos Pareja Yannuzzelli y Walter Soliz, el exgerente del Fideicomiso AGD-No más impunidad, Pedro Delgado, entre otros.



La de ayer fue la segunda ocasión en que el ahora exfiscal se enfrentó al Pleno en menos de dos meses. El 9 de marzo fue para que explicara el uso de un audio. La grabación contenía una conversación entre el expresidente de la Asamblea, José Serrano, y Pólit, actualmente prófugo, para “bajarse al Fiscal”.



Serrano había desaparecido de la escena política desde ese día hasta ayer. Él llegó tarde a la sesión del Pleno y escuchó, junto con 119 legisladores, la lectura del expediente sobre el juicio político, que duró cuatro horas.



Poco después de la lectura, Baca entró para defenderse. Durante las dos horas que duró la intervención del exfuncionario, Serrano lo miró fijamente.



La última vez que ambos estuvieron en el Pleno, Baca lo responsabilizó de tener un acuerdo con un prófugo para sacarlo del cargo. Esa noche terminó con la destitución de Serrano y el inicio de un juicio político en contra de Baca, cuyo desenlace tenía que darse ayer.



El extitular del Ministerio Público dividió su exposición en cuatro partes. Además de negar un supuesto incumplimiento de funciones, habló de las observaciones al inicio del juicio político; hizo un análisis de los “verdaderos motivos” de su comparecencia y cerró con la posición de la Fiscalía frente a los hechos de la frontera norte.



Días antes, Baca advirtió que iba a revelar información sobre la “permisividad” que se dio en la frontera norte respecto del control del narcotráfico. Ayer, agradeció a César Navas, ministro del Interior, por coordinar acciones en la zona de conflicto, que ha costado a Ecuador, en los dos últimos meses, siete muertos y dos secuestrados.



Ahora, dijo, están abiertas ocho instrucciones fiscales, seis indagaciones previas por los delitos de secuestro, terrorismo, delincuencia organizada, tráfico ilícito de armas de fuego, entre otros. Al término de su discurso no hubo aplausos.



Las afirmaciones de Baca, de pedir a los legisladores que cierren sus ojos y “abstraigan” la información para votar en contra de su censura, no fueron del agrado de Henry Cucalón, asambleísta del PSC, quien fue el primer interpelante.



“Con profunda indignación rechazo y repudio que haya pretendido ofender al Parlamento nacional y sus integrantes”, comentó en su intervención.



Para Cucalón estaba claro el incumplimiento de Baca al no haber judicializado el audio entre Serrano y Pólit antes de presentarlo en una rueda de prensa, en la que explicó que la conversación estuvo colgada en redes sociales y que él se enteró mediante un parte policial.



El policía que firmó el parte del audio, Danny Ibarra, se presentó en la Comisión de Fiscalización y dijo que ese documento fue realizado después de la rueda de prensa y que recibió presiones para hacerlo.



Mientras el Fiscal y Cucalón hablaban, los asambleístas de las distintas bancadas se reu­nieron y conversaron sobre la posible censura. Hasta la tarde se comentaba en los pasillos del Parlamento la posibilidad de un acuerdo para salvar a Baca. Pero, cuando se abrió el debate, los representantes de las bancadas de Creo, PSC, independientes, Alianza País, Bancada de Integración Nacional y de la Revolución Ciudadana (correísmo) habían criticado a Baca.

Por último, Cucalón también criticó la afirmación de Baca que una censura daría un “mensaje equivocado de impunidad”. El exfiscal dijo que una posible sanción podría derivar en reclamos judiciales a los procesos que lleva a cabo la institución o que tuvieron sentencia.