Asamblea Nacional cierra período sin juicios políticos

Cuatro casos “emblemáticos” investigó la Comisión de Fiscalización de la actual Asamblea Nacional en el último año de su período. El pedido de juicio político al exministro Augusto Espinosa, los Panamá Papers, el caso Odebrecht y el Metro de Quito.

Este martes 9 de mayo, la presidenta de esa instancia, la oficialista María José Carrión presentó la rendición de cuentas de este trabajo. Arrancó su intervención criticando a la oposición, calificándola de “vaga y mentirosa”.



Agregó que han basado sus denuncias en declaraciones en medios de comunicación y no lograron concretarlas con pruebas en la Asamblea. Mencionó el caso de la solicitud de juicio a Espinosa por el no aseguramiento de la infraestructura educativa que se destapó luego del terremoto del 2016.



Dijo que fueron 30 los legisladores que firmaron el pedido. Pero, ninguno participó activamente del trámite previo a juicio político que luego terminó archivándose porque, según un reglamento de la Contraloría, no había terminado el plazo para asegurar esas edificaciones.



Ese fue el único pedido de juicio político que tramitó la actual Asamblea. Por lo que en el período que termina este sábado 13 de mayo ninguno se concretó y llegó al Pleno.



En la Asamblea 2009-2013, en cambio, se tramitaron 21 pedidos de juicio. Un 95% más que en la actual. Pero en la mayoría de casos, la Comisión de Fiscalización también determinó que no había pruebas para avanzar en los procesos.



En la investigación por la divulgación periodística Panama Papers, sobre paraísos fiscales, Carrión informó que la Comisión realizó dos sesiones, convocó a cuatro autoridades de control, hizo 40 solicitudes de información y recibió 32 respuestas.



Aclaró que la labor de la Asamblea no es, a través de la fiscalización, llevar presos a los funcionarios corruptos sino dar seguimiento al cumplimiento de sus funciones.



Mientras que en el caso de supuestas coimas entregadas por la constructora Odebrecht a funcionarios ecuatorianos indicó que por medio de un pedido a la Contraloría se pudo conocer que el país ha suscrito unos 33 contratos con esa entidad.



En medio de su discurso, seis personas pertenecientes a una organización antitaurina ingresaron a la sala y pidieron a Carrión que diera seguimiento a los pedidos de destitución que tiene el alcalde Mauricio Rodas. Ella se comprometió a hacerlo.



Finalmente, sobre el Metro de Quito aseguró que 28 personas han presentado denuncias ante la Asamblea por supuestas irregularidades en la gestión de la autoridad capitalina. Pero que debido al proceso eleccionario que vivía el país y para no politizar el tema prefirió entregar esa documentación a la Fiscalía.



El acto lo presenciaron el fiscal Galo Chiriboga, la vicepresidenta del legislativo, Marcela Aguiñaga, el ministro de sectores estratégicos Augusto Espín, entre otros funcionarios y legisladores.



La fiscalización ha sido uno de los puntos más criticados a la actual Asamblea. Diego Salgado (Creo) dijo durante el evento general de rendición de cuentas de la Asamblea que “fiscalizar no es invitar a conversar a un funcionario y no exigirle que responda todos las interrogantes”.