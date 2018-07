Asamblea aprueba resolución de solidaridad con las personas con discapacidad, por declaración de Correa

LEA TAMBIÉN

En medio de un cruce verbal entre legisladores de Alianza País (PC) y del grupo de la Revolución Ciudadana, la Asamblea Nacional aprobó una resolución de solidaridad con las personas con discapacidad y sus familias, especialmente con el presidente Lenín Moreno.

La moción se aprobó, en respuesta a las expresiones del expresidente Rafael Correa, que según los asambleístas, atentaron a ese grupo vulnerable.



La resolución se aprobó con 92 votos a favor y 22 en contra, la tarde de este jueves 5 de julio del 2018. Los votos negativos, fueron de los legisladores que respaldan al expresidente Correa.



María José Carrión, de AP, señaló que el país está en un momento distinto y los ciudadanos deben unirse, en defensa de los derechos humanos y “evitando todo tipo de violencia".



Raúl Auquilla, legislador de Creo, dijo en el Pleno que tiene una hija con discapacidad y rechazó las expresiones de Correa. “Mi hija es un orgullo para la familia. Este grupo poblacional motiva a los espacios de solidaridad y no al odio".



Marcela Aguiñaga, del grupo de legisladores cercanos a Rafael Correa, dijo que se debe rechazar la violencia, venga de donde venga. Y pidió que al interior de la propia Asamblea no se utilicen eufemismos para referirse a las personas con discapacidad.



Aguiñaga, que votó en contra de la resolución, también se refirió a sus excompañeros de AP. “Antes decían que Rafael Correa era el mejor presidente de la historia. Y hoy se paran a decir que denigró. Sí, fue un error, pero ciertamente hay que exigir que la violencia no comience aquí”.