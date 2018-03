Asamblea de Ecuador pide cautela sobre información de secuestrados en frontera

La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, se solidarizó con los familiares y amigos de los tres trabajadores de EL COMERCIO que fueron secuestrados en la frontera entre Ecuador y Colombia. A su vez, solicitó la mayor responsabilidad en el manejo de información.

El Legislativo buscará, con su par de Colombia, que se cumplan los acuerdos firmados con anterioridad para mejorar la seguridad en la frontera norte. Está previsto que en los próximos días haya más acercamientos y reuniones.



“Por responsabilidad no nos vamos pronunciar. Esta es una negociación que se viene realizando entre las partes involucradas. Cualquier información que se pueda dar podría poner en riesgo la vida de los señores comunicadores. Preferimos ser cautos y respetuosos”, dijo Cabezas, la tarde de este jueves 29 de marzo.



Las declaraciones se dieron luego de una reunión dentro del Legislativo en la que participaron Cabezas, asambleístas de las distintas bancadas legislativas, integrantes de la Comisión de Seguridad y Relaciones Internacionales y los ministros del Interior, César Navas; Defensa, Patricio Zambrano y la canciller María Fernanda Espinosa. Ahí se abordó la situación en la frontera norte.



La Asamblea Nacional se comprometió a hacer un seguimiento de los acuerdos firmados con anterioridad para mejorar la seguridad en la frontera. Por eso buscará reuniones con el Legislativo de Colombia. Cabezas señaló que habrá una comunicación permanente entre las autoridades encargadas de este tema con los asambleístas. Será la Comisión de Relaciones Internacionales la que se encargará del flujo continuo de información.



El legislador de Creo, Fabricio Villamar, que pertenece a esa Comisión, señaló que se dio el respaldo unánime de las distintas bancadas a las acciones que llevan adelante la Policía y las Fuerzas Armadas.



Ahí señaló que de la información que tienen hasta el momento, se conoce que los comunicadores siguen secuestrados y que se encuentran en buen estado de salud. “Esto se ha informado a las familias y me parece que es una buena noticia. Lo que sí se requiere es prudencia. No se puede utilizar información no confirmada y por eso lo que nos piden los ministros y nosotros concordamos es en la prudencia y en la unidad para un momento difícil”.



Añadió que existe una grabación en la cual se tenía claro que los secuestrados se encuentran en buen estado de salud.