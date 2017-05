El área comercial de la Plataforma Financiera empezará a operar mañana

La Plataforma Financiera, que fue inaugurada oficialmente este 22 de mayo del 2017, tendrá operativa su área comercial desde mañana martes. El gerente de Plataformas Inmobiliar, Patricio Orbe, informó que los 23 locales comerciales ya fueron entregados a las empresas privadas y empezarán a trabajar desde este 23 de mayo; entre los negocios se incluyen los de servicios de alimentación, vestuario, etc.

El área de parqueaderos, que se habilitaría en el transcurso de la semana, está compuesta por 530 parqueaderos, de los cuales 230 están destinados a los usuarios y el resto para vehículos oficiales. También hay cerca de 100 espacios para estacionar motos y bicicletas. El edificio tiene un auditorio y salas de capacitación.



Mientras tanto, continúa el traslado de las instituciones del sector público. Orbe indicó que aún no hay una fecha exacta para que concluya la mudanza, pero este martes se tendrá una reunión para ver el avance en este proceso por parte de los funcionarios del Banco Central del Ecuador (BCE), la Corporación Financiera Nacional (CFN) y el Corporación de Seguros de Depósito (Cosede), que son las instituciones que faltan por pasarse a la nueva edificación.



En esta plataforma también funcionarán el Ministerio Coordinador de la Política Económica, el Banco del IESS (Biess), el Servicio de Rentas Internas (SRI), Aduanas, el Ministerio de Finanzas, el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE), la Corporación de Finanzas Populares, Ban Ecuador y el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).



El horario de atención a la ciudadanía en las ventanillas del Biess, SRI, CFN, Aduanas y del Ministerio de Finanzas ubicados en la planta baja es de lunes a viernes de 07:00 a 19:00; y los sábados desde las 08:00 hasta el mediodía. El resto trabajará de 08:00 a 18:00. También funcionan las ventanillas para la recepción documentos de todas las entidades.



En el Biess, que cuenta con 22 ventanillas, se pueden realizar todos los trámites propios de la entidad como la entrega de información sobre préstamos hipotecarios, quirografarios, etc. Una persona del IESS ayuda a los usuarios que buscan la generación y desbloqueo de claves. En este espacio se amplió el número de ventanillas, pues en el edificio anterior había 17.



En la zona destinada para el SRI hay dos espacios, uno con 22 ventanillas para hacer trámites como la obtención y recuperación de claves, la suspensión del RUC, etc.; en el frente se dispone de más de una decena de escritorios donde se pueden tramitar los casos de cobranzas. En las ventanillas de la CFN se consigue información sobre los requisitos para la obtención de créditos para los empresarios, mientras que en las Aduanas se están disponibles los datos sobre el sistema Ecuapass, que sirve para realizar operaciones de importación y exportación, controladas y con el mínimo uso de papel.



El objetivo de que 12 entidades pasen a esta Plataforma es generar un ahorro para el Estado, según explicó Orbe, sin precisar cifras. Dijo que el beneficio de la edificación se da en varios aspectos, como la movilidad, bajar el tráfico en la ciudad y reducir los tiempos de la tramitología.



El funcionario explicó que 17 edificios quedarán desocupados, luego de que se complete el proceso de traslado a la Plataforma Financiera y a la Social (que aún está en construcción); seis eran arrendados. Los edificios propios que queden vacíos serán ocupados por otras instituciones que alquilaban espacios para trabajar.