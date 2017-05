Exestrella de la política neoyorquina se declara culpable por enviar mensajes sexuales por teléfono a una menor

El excongresista demócrata Anthony Weiner, cuya promisoria carrera política acabó tras revelaciones de que intercambiaba mensajes lascivos con varias mujeres a escondidas de su célebre esposa, se declaró este viernes, 19 de mayo del 2017, culpable de enviar videos y textos obscenos a una estudiante de 15 años.

Weiner, de 52 años y vestido de traje y corbata oscuras, lloró, resopló y se secó el sudor de la frente varias veces al leer una declaración en la cual admitió su culpabilidad ante la jueza Loretta Preska de la corte federal del sur de Manhattan, constató una periodista de la AFP .



Horas antes se había entregado al FBI, que le investigaba. Fue liberado tras pagar una fianza de USD 150 000 y prometer que continuará su tratamiento psicológico. También debió entregar su iPhone.



“Soy culpable su señoría”, dijo con la voz ahogada, a veces inaudible, y pidió perdón por “la gran devastación que he provocado a familia y amigos”.



“Sé que estuvo moralmente mal y fue ilegal”, dijo. “Tengo una enfermedad pero no tengo una excusa. Pido disculpas a todos a los que he herido”.



La sentencia será anunciada el 8 de septiembre, y puede acarrearle un máximo de 10 años en prisión, pero quienes se declaran culpables en general reciben penas mucho menos severas.



Weiner se separó el año pasado de su esposa Huma Abedin, una alta asesora de Hillary Clinton en la campaña electoral. Su caída en desgracia comenzó en 2011, cuando se vio forzado a renunciar a su banca en la Cámara de Representantes tras admitir que intercambió fotos y mensajes telefónicos de contenido sexual explícito -una actividad conocida como “sexting” en Estados Unidos- con al menos seis mujeres.



Dos años después, Weiner fue candidato a la alcaldía de Nueva York pero la polémica resurgió y terminó por admitir, con su esposa a lado, que continuó enviando “sexting” a desconocidas bajo el alias “Carlos Danger”.



Abedin y Weiner se separaron en agosto pasado, cuando se publicó una nueva foto del exlegislador en su cama, de torso desnudo y con el calzoncillo abultado, junto a su hijo de cuatro años dormido.



Durante la investigación, el FBI se incautó del computador de Weiner y descubrió en él emails de Clinton que le había enviado Abedin. El FBI decidió entonces reabrir su investigación sobre el manejo de emails por parte de Clinton, que ésta atribuye en parte a su sorpresiva derrota ante Donald Trump.