Animales de campo pastan cerca de la autopista Rumiñahui, en Quito

Caballos, vacas y burros son algunos de los animales que dejan amarrados a los costados de la autopista General Rumiñahui y generan preocupación en moradores y conductores. Esto, debido a que la mañana del lunes, 18 de diciembre del 2017, un caballo del sector salió hasta la autopista y un vehículo lo embistió, cerca del puente 8.

El equino falleció tras el impacto. El conductor del vehículo no resultó herido, pero sí hubo daños materiales en el automotor.



Santiago Ortega, morador de la Ciudadela Hospitalaria 2, que se ubica a la altura del puente 7, comenta que existen algunos vecinos del sector que dejan a sus animales en el espacio público.



"Hay personas que vienen hasta este lugar y dejan a los caballos, supuestamente amarrados, para que coman la hierba que se forma y cuando ya da la noche vienen a retirarlos para llevarlos a sus casas me imagino".



El morador comenta que hace unas pocas semanas atrás otro caballo salió corriendo hacia la autopista, pues se le escapó al dueño. "Esto es un peligro, además generan insalubridad para quienes vivimos cerca de donde los dejan amarrando".



Frente a su domicilio se encontraba un equino, amarrado a una pequeña rama y ninguna persona a su alrededor para hacerse cargo del animal.

Paúl López, abogado penalista, comenta que a inicios del 2017 se registró un accidente similar en la parroquia San José de Minas, en donde se inició una instrucción fiscal en contra del dueño del semoviente.



El artículo 380 del Código Orgánico Integral Penal señala que la persona que como consecuencia de un accidente de tránsito cause daños materiales cuyo costo de reparación sea mayor a dos salarios y no exceda de seis salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con multa de dos salarios básicos y reducción de seis puntos en su licencia.



"Si en 24 horas que termina la flagrancia del delito no se logra dar con el propietario del semoviente, se deberá abrir una investigación previa. Se deberá determinar la responsabilidad civil del propietario del animal", indicó López.



Mientras tanto los vecinos de la Ciudadela Hospitalaria y del puente 8 piden a las autoridades que se realicen controles sobre la tenencia de animales en ese sector.



"No es posible que la gente no respete a sus vecinos. Se supone que hay autoridades de control, pero por aquí no se las ve y por ello la gente tiene docenas de animales que no pueden cuidar y que no se encuentran en el espacio adecuado". comentó Elizabeth Valladares.