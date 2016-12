Angela Merkel: Matanza de Berlín fue 'acto terrorista' cometido probablemente por demandante de asilo

La canciller alemana Angela Merkel calificó este martes 20 de diciembre del 2016 de “atentado terrorista” el ataque con un camión kamikaze la víspera en un mercado navideño en Berlín e indicó que su autor era probablemente un demandante de asilo.

“Sé que para nosotros sería particularmente difícil de soportar si se confirma que este acto ha sido cometido por una persona que ha pedido protección y asilo en Alemania”, declaró en televisión en su primera reacción tras la matanza que el lunes por la noche dejó 12 muertos.



“Sería particularmente odioso para todos los alemanes comprometidos día tras día en ayudar a los refugiados y para toda la gente que necesita nuestra protección cada día y se esfuerza por integrarse”, afirmó.



Merkel, que se dijo “horrorizada, consternada y muy triste”, confirmó así implícitamente que el sospechoso detenido la víspera era un demandante de asilo. Según los medios alemanes, se trataría de un paquistaní o un afgano llegado este año a Alemania.



La canciller prometió esclarecer “cada detalle” y que el crimen “será castigado con toda la firmeza de nuestras leyes”.



La mandataria, no obstante, podría enfrentarse a un nuevo aluvión de críticas por su generosa política de inmigración. La extrema derecha asegura que ha puesto en peligro su país al acoger a 900 000 refugiados en 2015. Otros 300 000 llegaron a Alemania en 2016.



Por otro lado, Merkel indicó que acudiría al lugar del ataque, un mercado situado junto a un célebre monumento de Berlín.



El ministerio alemán de Interior había confirmado poco antes de la comparecencia de Merkel que la matanza cometida la víspera por un camión era efectivamente un “atentado”, pero descartó cerrar los mercados de Navidad en Alemania.



“Poco importa lo que lleguemos a saber sobre las motivaciones y el móvil del asaltante, no debemos dejar que nos roben nuestro modo de vida fundado en (el concepto de) libertad”, declaró el ministro Thomas de Maizière.



Por otro lado, el ministerio del estado regional de Brandeburgo, vecino de Berlín, había confirmado que el ciudadano polaco encontrado muerto en el interior del camión tras el ataque fue asesinado con un arma de fuego.



“Es una víctima y no un atacante”, añadió, incluyéndolo entre las 12 personas muertas en el atentado.