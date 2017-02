Andrés Páez llama a sus seguidores para sumar gente frente al CNE a la espera de los resultados

El candidato a la vicepresidencia por CREO, Andrés Páez, hizo un llamado a sus seguidores para no dejar los exteriores del Consejo Nacional Electoral hasta que no se declare la segunda vuelta. Para el candidato, técnicamente, el binomio de Alianza País no tiene posibilidad de alcanzar lo que necesita para declararse ganador en la primera vuelta.

Cerca de las 10:30, Páez llegó hasta el CNE para dirigirse a sus simpatizantes. Lo hizo ayudado de un altoparlante, colocado en una camioneta instalada frente al ingreso del CNE. "Quiero que me escuchen las decisiones que hemos tomado. La primera es no movernos de aquí mientras no se declare la segunda vuelta", dijo.



Acto seguido leyó un tuit del presidente de la República, Rafael Correa en el que afirma "si hay segunda vuelta, prepárense para la campaña sucia". Páez lo interpretó mal y emocionó a sus seguidores tomando como una afirmación lo que, en realidad, era una posibilidad planteada por Correa.



Después de las declaraciones, los asistentes sacaron una bandera gigante de Ecuador que recorrió el grupo de personas que a esa hora estaban frente al CNE. Después entonaron el Himno Nacional, para terminar con consignas en contra del Gobierno.

Más temprano, mientras los ánimos se caldeaban por la espera de los resultados y el cambio de lugar para el pronunciamiento de la autoridades del CNE, Patricio Donoso, asambleísta por Creo, pidió mesura a sus partidarios. "Por favor no caigamos en las provocaciones. Estamos pidiendo pacíficamente lo que nos pertenece: los resultados que determinan que hay segunda vuelta", señaló.



Los simpatizantes de Lasso se mantienen en él lugar. Por la calle 6 de Diciembre desfila gente con trajes de oficina, calentador o la camiseta de la selección de Ecuador. Dicen que no abandonarán el lugar mientras no se publiquen los resultados. Ellos permanecen desde la tarde de ayer, 19 de febrero, que terminó el proceso electoral.