Alianza País pide la salida del ministro Iván Espinel

La Dirección Nacional del movimiento Alianza País emitió un comunicado con el que manifiesta su "profundo rechazo" contra las declaraciones hechas por el ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel.

El titular del MIES y del movimiento político Fuerza Compromiso Social, afín al Gobierno, dijo el 9 de agosto de 2017 que el vicepresidente Jorge Glas debería dar un paso al costado o pedir una licencia mientras se realizan las investigaciones de los casos de corrupción en los que ha sido señalado.



Espinel aseguró que no se debe dañar la institucionalidad de la Vicepresidencia. Sin embargo, para la Dirección del oficialismo son sus comentarios los que "laceran la institucionalidad del Estado, afectan la gobernabilidad y apuntan hacia la desestabilización" del Régimen.



Así, el oficialismo pidió al presidente Lenín Moreno, como Primer Mandatario y titular de AP, que solicite la renuncia del ministro Espinel. Esto para que el Gobierno se depure de "elementos oportunistas".



Según AP, Espinel no tiene la autoridad para solicitar que el Vicepresidente de un paso al costado. Además, el oficialismo cuestionó los resultados electorales que obtuvo el expresidenciable y el comunicado indica que, con la votación que obtuvo, "no podía haber sido electo ni asambleísta nacional".