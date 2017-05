Alianza País se reúne para definir sus representantes en las comisiones legislativas

El nuevo bloque legislativo de Alianza País se reúne esta tarde, 12 de mayo de 2017, en el Hotel Quito, al norte de la capital. El objetivo es definir quiénes ocuparán cada una de las 12 comisiones legislativas y la de Fiscalización y Control Político.

El oficialismo, junto con sus aliados, obtuvo 74 curules para el siguiente periodo de la Asamblea Nacional, con esto esperan obtener la presidencia de la mayoría de mesas, ya que cuentan con el número suficiente de legisladores para ubicar por lo menos a seis representantes en cada una.



José Serrano, el legislador nacional más votado, se ocupará de dirigir a la Función, ya que por decisión de la bancada de AP ocupará la Presidencia y, por ende, también liderará el Consejo de Administración Legislativa (CAL).



País ya trabajó en una primera lista de comisiones, que fue presentada al presidente Rafael Correa y al nuevo Mandatario Lenín Moreno. Ahora la previsión es que eso se refrende.



Según la asambleísta Doris Soliz (AP), para las dos vicepresidencias se considera a Viviana Bonilla (AP) y Carlos Bergman (Unidad Primero).



Y para completar el CAL suenan los nombres de Verónica Arias (ARE), Soledad Buendía (AP), Eliseo Azuero (ID) y Luis Fernando Torres (PSC).



Los legisladores oficialistas no emitieron criterios sobre la posibilidad de que la alianza Creo-SUMA ocupe un puesto en el CAL. Sin embargo, Pabel Muñoz (AP) advirtió que ellos cuestionaron la legitimidad del proceso electoral y por ende, a criterio personal, no deberían considerar la integración del organismo.



Para las comisiones de Justicia, Fiscalización y Régimen Económico, las prioritarias dentro del organismo, el oficialismo analiza, respectivamente, los perfiles de Marcela Aguiñaga (AP), asambleísta reelecta, Esteban Albornoz (AP), exministro de Energía, y Soledad Buendía (AP), también reelecta.



Para las comisiones, Serrano dijo que se evalúa la posibilidad de ceder alguna Presidencia a la oposición. Una opción es la Mesa de Participación Ciudadana.



Todos los legisladores nacionales y del exterior recibieron esta mañana sus credenciales, por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que les permitirá junto con los asambleístas provinciales asumir sus cargos este domingo 14 de mayo.