Alianza País tiene dos opciones para ceder la vocalía a Creo-SUMA

Hoy, 17 de mayo de 2017, se define el último integrante del Consejo de Administración Legislativa (CAL), el máximo órgano de la Asamblea Nacional por su importancia para calificar los proyectos de ley y definir la agenda que maneja el parlamento.

Las bancadas de Creo-SUMA e Integración Nacional (BIN), conformada por las minorías, persiguen ese puesto. El nombramiento depende de la mayoría de Alianza País (AP), ya que ambos bloques requieren de sus votos para alcanzar designación.



Aunque no hay un acuerdo en el bloque oficialista, la decisión orgánica, que fue comunicada por su jefe y presidente del Legislativo, José Serrano, es apoyar a Creo-SUMA por respeto a los resultados electorales, en los que la alianza opositora obtuvo 33 curules.



Ahora, el tema pasa por el candidato que proponga ese bloque de oposición para que AP ponga los 21 votos que necesitan. Existen dos nombres que agradan al interior del oficialismo: Patricio Donoso y Héctor Muñoz.



Donoso, según el asambleísta Augusto Espinosa (AP), cumple con el perfil que propone AP. Buscan un asambleísta que, a sus ojos, no haya irrespetado la democracia en las elecciones y que su único objetivo no sea destruir.



La legisladora oficialista Soledad Buendía, quien fue designada como primera vocal del CAL, mencionó a Muñoz por que lo conoció en varios debates y cree que tiene “muchas cualidades”.



La decisión de Creo-SUMA, sobre a quién mocionar, estaba prevista para tomarse ayer, 16 de mayo, por la tarde. Luego de una reunión que duró dos horas, la bancada de legisladores decidió nominar a Patricio Donoso. Creo-SUMA aseguró que en esta decisión no hubo influencia del oficialismo.



Por otro lado, en medio de discrepancias internas, el BIN no renuncia a tener una representación en el CAL y este 17 mocionarán a un candidato en el pleno. Sin embargo, uno de sus integrantes, Eliseo Azuero, dijo que todavía no se había decidido quien será.



Azuero además se separó de la Izquierda Democrática (ID), partido que auspició su candidatura, por discrepancias con su directora y también asambleísta Wilma Andrade.



Azuero criticó que, pese a que en el BIN se había acordado mocionarlo a él para ocupar esa vocalía, Andrade expresó su acuerdo con que ese puesto lo ocupe Creo-SUMA.



Además, el BIN mocionará a Ángel Gende y René Yandún para la presidencia y vicepresidencia de la Comisión de Participación Ciudadana, que es la que el oficialismo entregará a la oposición.



Hoy, en el pleno del Legislativo esta previsto que se apruebe la conformación de las 13 comisiones que componen la institución. Mientras que ayer AP se reunió, a puerta cerrada, para definir a las autoridades que presidirán cada una de las mesas que les interesan.