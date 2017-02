Alianza País se perfila como la fuerza mayoritaria en el Poder Legislativo

La conformación de la Asamblea Nacional para el período 2017-2021 apunta a una nueva mayoría absoluta de Alianza País (AP), según el conteo rápido de la Corporación Participación Ciudadana.

El resultado del escrutinio de las actas de 10 500 juntas receptoras del voto (25% del total que se instalaron) en las que PC tuvo delegados acreditados da cuenta de que 67 curules serían ocupadas por los candidatos oficialistas y sus aliados en nueve provincias.



Participación Ciudadana realizó el conteo de 131 escaños, de los 137 disponibles. Los seis que restarían por definirse corresponden a las tres circunscripciones para los migrantes en el extranjero, a las que no tuvieron acceso por cuestiones logísticas.



Del número tomado en cuenta, 15 corresponden a los legisladores nacionales y 116 a los provinciales.



AP obtendría, según esta aproximación estadística, seis escaños a nivel nacional y 61 en las 24 provincias.



43 de esos puestos los alcanza el oficialismo con candidatos individuales. Y los otro 24 a través de alianzas con movimientos locales de Loja, El Oro, Orellana, Santa Elena, Manabí, Chimborazo, Azuay, Bolívar e Imbabura.



Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el Parlamento ecuatoriano hay dos tipos de mayorías.



La simple, que se obtiene con el voto favorable de la mitad más uno de los asambleístas presentes en una sesión del Pleno. Y la mayoría absoluta con el voto favorable de la mitad más uno de todos los legisladores, es decir, al menos 70.



De ratificarse los resultados proyectados por Participación Ciudadana, AP necesita obtener tres de los seis puestos que se eligen en el extranjero para alcanzar mayoría absoluta.



Al obtener esta cantidad de votos, AP obtendrá en la calidad de bancada legislativa 23 atribuciones en medio de votaciones.



Estas son aprobar una normativa para la introducción de semillas y cultivos genéticamente modificados en el país. Determinar declaratorias de interés nacional de áreas protegidas y en zonas declaradas intangibles.



La elección de las autoridades de la Asamblea, de la secretaría general y de los presidentes de las comisiones legislativas, cuando no lo hayan hecho al interior de las mismas en los plazos establecidos.



La expedición, reforma, derogación e interpretación de las leyes orgánicas y ordinarias. Archivar proyectos de ley en primer debate. Aprobar leyes interpretativas, reconsideraciones, tratados internacionales y proyectos de codificación de leyes.



Con relación al Presidente de la República, podrán aceptar su renuncia voluntaria, solicitar la declaratoria de su incapacidad física o mental y presentar la solicitud para declarar abandono de ese cargo.



Aprobar la solicitud de licencias del Presidente y Vicepresidente y nombrar a un nuevo Vicepresidente en caso de una ausencia definitiva.



Revocar el estado de excepción. Decidir sobre la censura y destitución de funcionarios tras un juicio político. Aprobar el Presupuesto General del Estado. Modificar el orden del día en las sesiones del Pleno, determinar la forma del voto en esa instancia y declararla en comisión general.



En mayo iniciará el tercer período legislativo de la Asamblea Nacional, desde que esta Función se reformó con la Constitución del 2008.



En el primer período (2009-2013), AP tuvo 59 legisladores lo que no le permitió tener mayoría y obligó a que negocie con la oposición. En el segundo (2013-2017), los verdeflex alcanzaron 100 curules y pudieron aprobar todas sus iniciativas nuevas y reformatorias.



Mientras que en la administración que iniciará en mayo próximo, si bien tendrán mayoría absoluta sí deberán sentarse a negociar con las otras bancadas para alcanzar algunas decisiones.



La ley establece seis casos en los que la Asamblea deberá aprobar temas con las dos terceras partes de sus integrantes, es decir, con 91 votos.



Estos son autorizar el enjuiciamiento penal del Presidente o Vicepresidente. Declarar el abandono del cargo del Primer Mandatario. La censura y destitución de miembros de la Función Electoral y el Consejo de la Judicatura. Aprobar indultos.



Si el Presidente objeta totalmente un proyecto, la Asamblea podrá volver a considerarlo después de un año y ratificarlo con el voto de las dos terceras partes de sus miembros.



Y, en caso de que la Asamblea observe la pro forma del Presupuesto General del Estado, el Ejecutivo tendrá 10 días para acatar las objeciones y enviarla nuevamente o ratificarse en el contenido inicial. Con 91 votos, la Legislatura podrá ratificar sus observaciones, de lo contrario entrará en vigencia la propuesta original.



En estos casos, la bancada oficialista deberá alcanzar acuerdos mínimos con los 64 asambleístas que, según el conteo de Participación Ciudadana, tendrá la oposición.



Dentro de este número, es Creo la fuerza política que más número de curules tendría dentro de la bancada contraria al actual régimen.



El Movimiento liderado por Guillermo Lasso tendría 31 curules. Tres nacionales y 28 provinciales. La organización alcanza estos escaños a través de la alianza con SUMA, tres movimientos locales de Chimborazo, Bolívar, Santo Domingo y Azuay. Además, de un puesto de manera individual en Imbabura.



La segunda fuerza opositora, por número de curules, será el Partido Social Cristiano (PSC) con 16 escaños. Ocho alcanzados de manera individual, siete en alianza con Madera de Guerrero en Guayas y uno Tungurahua con Tiempo de Cambio.



Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), aclaró que la prioridad son los resultados presidenciales, pero que la oferta de entregar la totalidad de los resultados para todas las dignidades entre cinco y ocho días se mantiene.



En el caso de los asambleístas explicó que entregar los resultados es más complejo por la cantidad de candidatos y listas. Se deben adjudicar los escaños de acuerdo a los métodos establecidos en la ley. El de D’Hondt para los provinciales y Webster para los nacionales.



Punto de vista



‘Se avecina un bloqueo en el país’



Luis Verdesoto. Analista político



Se avecina un bloqueo entre el Legislativo y el Ejecutivo, cualquiera sea el resultado de la elección presidencial. Primero, porque al momento de que una fuerza no adquiere los dos tercios se aproxima la posibilidad de que no se pueda ni desmontar o aprobar leyes. Eso generaría una tensión permanente en torno a algunos instrumentos como la muerte cruzada y que la actividad legislativa sea menor, lo cual no es malo siempre y cuando haya debate y no enfrentamientos. Se aventuraría además a la generación de alianzas extrañas. Finalmente, queda en evidencia que hay un mal sistema de asignación de cuotas y escaños ya que se demuestra que cuando se dan algunas circunstancias como las provincias pequeñas y la concentración de votos, se genera una exclusión de las otras fuerzas.